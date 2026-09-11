Arina Sabalenka ušla u istoriju tenisa
Veliko dostignuće beloruske teniserke
Beloruska teniserka Arina Sabalenka ispisala je nove stranice istorije "belog sporta". Plasmanom u finale US Opena, još uvek najbolja teniserka sveta nije samo obezbedila borbu za novu Grend slem titulu, već je uspela da obori rekord koji su držali Novak Đoković, Štefi Graf i Martina Hingis.
Naime, Sabalenka je postala prva osoba u Open eri (uključujući i mušku i žensku konkurenciju) koja je uspela da veže čak osam Grend slem finala na tvrdoj podlozi!
Ovaj neverovatan niz beloruske teniserke počeo je na Australijan openu 2023. godine, a trijumfom u polufinalu Njujorka zvanično je prestigla legende tenisa. Dosadašnji rekord od sedam uzastopnih finala na betonu delili su Novak Đoković (u periodu od US Opena 2010. do US Opena 2013. godine), Štefi Graf (1987–1990) i Martina Hingis (1997–2000).
Do istorijskog rezultata došla je nakon furiozne partije u polufinalu protiv Džesike Pegule, koju je savladala sa 7:5, 6:2. Koliko je beloruskinja bila dominantna, najbolje svedoči izjava njene protivnice:
- Igrala je neverovatno. Ne znam ko ju je naljutio, nadam se da nisam ja. Kako je igrala, pobedila bi bilo koga - priznala je Pegula.
Sabalenka ne krije da posebnu energiju crpi sa terena u Njujorku, gde beleži neverovatne rezultate:
- Jednostavno volim Njujork, volim što sam ovde i obožavam energiju ovog grada. To me motiviše i gura napred. Poslednja dva meseca su me naučila kako da se izolujem od spoljnih pritisaka i fokusiram samo na sebe. Osećam se samopouzdano i veoma snažno, spremna sam na sve što je potrebno za pobedu - poručila je Sabalenka.
U velikom finalu (subota, 23.00 po našem vremenu), Sabalenka će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine. Ovaj duel će imati posebnu težinu – bez obzira na ishod, Ribakina će od ponedeljka preuzeti prvo mesto na VTA listi, ali će Sabalenka imati priliku da sezonu kruniše najvećim trofejem i zapečati status apsolutne vladarke na tvrdoj podlozi.
Preporučujemo
Fudbalska legenda je upravo dotakla dno! Prevario je prijatelje za 34.000 evra, a sada mora na rehabilitaciju!
11. 09. 2026. u 12:10 >> 12:28
UJEDINjENI ZA VIŠI CILj – KK PARTIZAN PREDSTAVLjA TIM ZA NOVU SEZONU, ALI I NOVU IGRU
11. 09. 2026. u 12:00
Ženski Viktor Vembanjama: Ima 14 godina i nestvarnu visinu, zakucava "bez skoka" (VIDEO)
11. 09. 2026. u 11:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)