Arina Sabalenka ušla u istoriju tenisa

Veliko dostignuće beloruske teniserke

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

Beloruska teniserka Arina Sabalenka ispisala je nove stranice istorije "belog sporta". Plasmanom u finale US Opena, još uvek najbolja teniserka sveta nije samo obezbedila borbu za novu Grend slem titulu, već je uspela da obori rekord koji su držali Novak Đoković, Štefi Graf i Martina Hingis.

Naime, Sabalenka je postala prva osoba u Open eri (uključujući i mušku i žensku konkurenciju) koja je uspela da veže čak osam Grend slem finala na tvrdoj podlozi!

Ovaj neverovatan niz beloruske teniserke počeo je na Australijan openu 2023. godine, a trijumfom u polufinalu Njujorka zvanično je prestigla legende tenisa. Dosadašnji rekord od sedam uzastopnih finala na betonu delili su Novak Đoković (u periodu od US Opena 2010. do US Opena 2013. godine), Štefi Graf (1987–1990) i Martina Hingis (1997–2000).

Do istorijskog rezultata došla je nakon furiozne partije u polufinalu protiv Džesike Pegule, koju je savladala sa 7:5, 6:2. Koliko je beloruskinja bila dominantna, najbolje svedoči izjava njene protivnice:

- Igrala je neverovatno. Ne znam ko ju je naljutio, nadam se da nisam ja. Kako je igrala, pobedila bi bilo koga - priznala je Pegula.

Sabalenka ne krije da posebnu energiju crpi sa terena u Njujorku, gde beleži neverovatne rezultate:

- Jednostavno volim Njujork, volim što sam ovde i obožavam energiju ovog grada. To me motiviše i gura napred. Poslednja dva meseca su me naučila kako da se izolujem od spoljnih pritisaka i fokusiram samo na sebe. Osećam se samopouzdano i veoma snažno, spremna sam na sve što je potrebno za pobedu - poručila je Sabalenka.

U velikom finalu (subota, 23.00 po našem vremenu), Sabalenka će igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine. Ovaj duel će imati posebnu težinu – bez obzira na ishod, Ribakina će od ponedeljka preuzeti prvo mesto na VTA listi, ali će Sabalenka imati priliku da sezonu kruniše najvećim trofejem i zapečati status apsolutne vladarke na tvrdoj podlozi.