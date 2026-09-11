OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.
Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Uz izbornu listu, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 potpisa građana da podržavaju tu izbornu listu.
Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.
Srbija se digla na noge da podrži Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića
Veliki odziv građana Srbije pokazao je rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.
Veliki odziv građana Uba
Snažna podrška Kikinde Ujedinjenoj Srbiji
Babušnica za Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića
Vučić rame uz rame sa narodom
Predsednik Vučić dao je svoj potpis za Ujedinjenu Srbiju u prostorijama opštinskog Odbora Srpske napredne stranke Savski Venac.
Potpisom podrške on je podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.
U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.
Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.
Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima.
Ogroman broj građana je uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića
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Zemun daje potpis za Ujedinjenu Srbiju
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Građani Lebana ujedinjeni
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Novi Beograd
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Narod u Kostolcu čeka da da potpis za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“
U Sevojnu velika podrška za listu za „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“
Niš uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića
Obraćanje Siniše Malog
- Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo Lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Mali.
Novosađani uz listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija
Miloš Vučević u Novom Sadu
Predsednik Srbije napredne stranke pridružio se naprednjacima u Novom Sadu.
- Lider SNS poručio je da ujedinja Srbija ne znači Srbija jednoumlja, već da znače odgovornost.
- Možda i najveći broj potpisa koje smo skupljali do sada. Čekamo sednicu RIK da se završi, da stignu formulari, tako da je ostalo samo do tog tehničkog uslova. Mislim da smo organizovali dobre uslove, i da svi koji žele mogu da dođu. Ovo je tek početak svega što nas čeka, nama je preko potrebna ujedinjenost u ovom trenutku - rekao je on.
Bajina Bašta
Novi Beograd uz Vučića
Zaječar i Kladovo za Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića
Ogroman odziv građana Zlota
Veliki odziv građana u Titelu i Šajkašu
Zvezdara uz Vučića
Srbija ujedinjena u Požarevcu - ogromna podrška za Aleksadra Vučića
Vrnjačka Banja uz predsednika Vučića
Palilula
Novi Sad za Ujedinjenu Srbiju i Aleksanddra Vučića
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