Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Uz izbornu listu, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 potpisa građana da podržavaju tu izbornu listu.

Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

Veliki odziv građana Srbije pokazao je rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.

Za samo četiri sata lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prikupila je više od 200.000 potpisa!

To je apsolutni rekord, ne samo u Srbiji, i ne samo na prostoru bivše SFRJ, već i mnogo šire! Ovo je najveći rezultat ikada koji, izvesno je već sad, niko neće uspeti da obori.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Feketić, Lovćenac i Mali Idjoš za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

KULA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija

LEBANE ZA VUČIĆA: Ogromna podrška za "Ujedinjenu Srbiju"

Bačko Dobro Polje podržava listu Ujedinjena Srbija

Do 21 časa Srpska napredna stranka je sakupila 170.000 potpisa za kandidaturu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Grocka uz Vučića: Masovna podrška za listu Ujedinjena Srbija

Užice podržava listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

KOSJERIĆ UZ VUČIĆA: Podrška listi Ujedinjena Srbija

Surčin podržao listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

Ustupljene fotografije

Ustupljene fotografije

Ustupljene fotografije

BAČKA PALANKA UZ VUČIĆA: Velika podrška za listu Ujedinjena Srbija

Trstenik masovno podržao listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

BAČKA PALANKA UZ VUČIĆA: Velika podrška za listu Ujedinjena Srbija

U Žitorađi ogromna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

BAČKI BRESTOVAC UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija

U Novom Pazaru građani masovno podržavaju listu Ujedinjena Srbija

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Sremski Karlovci podržavaju listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

VETERNIK UZ VUČIĆA: Ogromna podrška listi Ujedinjena Srbija

U Kaću velika podrška za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

U Prokuplju masovna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

KURŠUMLIJA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedninjena Srbija

Kešelj: Očekujem fer i dobru kampanju, bićemo svakog dana sa građanima

Član Glavnog odbora SNS Marko Kešelj potpisao je danas na Banjici podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar i izjavio da očekuje fer i dobru kampanju.

-Bićemo svakoga dana na terenu sa našim građanima, radićemo vredno i naporno da ih čujemo i da vidimo koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i šta je to što ćemo moći bolje za njih da uradimo u narednom periodu, rekao je Kešelj za Tanjug.

SUBOTICA ODLUČNO: Ogromna podrška listi Ujedinjena Srbija

NOVI KNEŽEVAC UZ VUČIĆA: Podrška listi Ujedinjena Srbija

Kako Kešelj kaže, očekuje veliku podršku u narednim danima.

-Ako se po jutru dan poznaje, i ako vidimo ovako veliki broj ljudi koji je već prvog dana došao da da podršku našoj listi, očekujem da će kampanja ići jako dobrim intenzitetom i da ćemo ovakve slike viđati ubuduće, rekao je Kešelj.

Odbori Srpske napredne stranke (SNS) započeli su danas širom Srbije prikupljanje potpisa građana za podršku listi "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija".

Za predaju i proglašenje izborne liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, po zakonu je potrebno sakupiti najmanje 10.000 overenih potpisa (izjava) građana koji podržavaju tu listu.

BUJANOVAC UZ VUČIĆA: Građani podržavaju listu Ujedinjena Srbija

Dimitrovgrad uz listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

Novi Banovci za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

TRGOVIŠTE: Odlučno uz listu Ujedinjena Srbija

INĐIJA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija

VRANjSKA BANjA: Građani u redovima čekaju da podrže listu Ujedinjena Srbija

KRUŠEVAC: Masovna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

Gročani masovno dali podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Medveđa uz Vučića: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija

Prijepoljci se masovno odazvali: Podrrška listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Mirković pozvao građane da podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Mirković potpisao je danas podršku listi ove stranke "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i pozvao građane da i oni podrže tu listu.

Pozivam građane da podrže listu i da 25. oktobra, ubedljivom pobedom liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obezbedimo naredne četiri godine mir, stabilnost, nova radna mesta, povećanja plata i penzija, i bolje sutra svih naših građana, ali i generacija koje dolaze", rekao je on.

Ocenio je da SNS danas počinje istorijsku kampanju i to na način koji je najpotrebniji, a to je, kako je istakao, „sa našim saborcima, sa našim komšijama, sa našim prijateljima, sa ljudima koji dele iste vrednosti“.

-Srbiji je danas preko potrebno jedinstvo, jer u ovom vremenu globalnog haosa i neizvesnosti, Srbiji su najpotrebniji mir i stabilnost. To je upravo ono što predstavlja politika predsednika Aleksandra Vučića. Tu smo da zajedno sa našim sugrađanima razgovaramo, čujemo predloge, ideje, ali da čujemo i kritike, jer samo na taj način ćemo zajedno, kao jedan veliki tim, moći da stvaramo još lepšu i još bolju Srbiju, poručio je Mirković. (Tanjug)

Obrenovčani podržali listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Piroćanci samo za Vučića

Đurđević Stamenkovski podržala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski podržala je danas potpisom izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa građanima koji su došli da svojim potpisom podrže izbornu listu, kao i sa članovima i aktivistima Srpske stranke Zavetnici koji su učestvovali u organizaciji prikupljanja potpisa.

Đurđević Stamenkovski istakla je da „Ujedinjena Srbija“ predstavlja novu nacionalnu paradigmu, zasnovanu na uverenju da Srbija ne treba da bira između ekonomskog razvoja i nacionalnih interesa, već da istovremeno jača svoju ekonomiju, državu i nacionalni identitet.

-Decenijama nas ubeđuju da moramo da biramo – ili ekonomija ili nacionalni interesi, ili pun frižider ili nacionalni ponos, ili Kosovo ili budućnost, ili Srbija ili Evropa. Ujedinjena Srbija znači da nećemo prihvatiti politiku ‘ili–ili’, već politiku ‘i–i’, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da Ujedinjena Srbija ne podrazumeva društvo u kojem svi misle isto, već državu u kojoj političke razlike ne prerastaju u nacionalne podele i u kojoj postoji saglasnost oko temeljnih državnih i nacionalnih interesa.

Ogromna podrška Sombora

-Ujedinjena Srbija nije kuća u kojoj svi misle isto. To je kuća u kojoj svi, uprkos razlikama, čuvaju iste temelje. Srbija nikada nije opstajala zahvaljujući jednoumlju, već onda kada je postojala svest o tome šta su njeni temelji – sloboda, država i narod“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, Srbiji je potrebna politika koja će istovremeno čuvati nacionalno dostojanstvo, Kosovo i Metohiju, kulturu, porodicu i identitet, ali i stvarati uslove za ekonomski razvoj, investicije, snažnije institucije i sigurniju budućnost.

-Zato Ujedinjena Srbija nije samo slogan. To je izbor da prestanemo da se delimo onda kada nam je jedinstvo najpotrebnije. To je izbor da Srbija ponovo gleda sebe svojim očima“, zaključila je Đurđević Stamenkovski. (Tanjug)

Beograd uz Vučića

Masovna podrška Leskovca za Ujedinjenu Srbiju

Gujon podržao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Arno Gujon podržao je danas potpisom listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". On je potpisao podršku listi u Leštanima i istakao da je "Ujedinjena Srbija" pravo ime za listu jer u Srbiji treba da postoji jedinstvo.

Foto: Printskrin

"A jedinstvo ne znači da treba svi da mislimo isto, to znači da se poštujemo, da razgovaramo, da vodimo dijalog. To znači da treba svi da radimo za našu Srbiju u kojoj živimo i u kojoj odrastaju naša deca jer je to naša zemlja", rekao je Gujon.

Ogroman odziv građana Požarevca

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Selaković i Antonijević podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Funkcioner SNS Nikola Selaković i režiser Gaga Antonijević danas su potpisom podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Oni su podršku potpisali na Paliluli.

Macut podržao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Prof. dr Đuro Macut danas je potpisom pružio podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

"Dao sam podršku listi koja će nastaviti da jedinstveno zastupa stavove Srbije i građana, nadam se da ćemo nastaviti istim putem. Očekujem da istim tempom nastavimo da gradimo i razvijamo Srbiju i održimo mir i jedinstvo", istakao je Macut, koji je podršku listi potpisao u Vrnjačkoj Banji. On je izrazio nadu da će Srbija u narednom periodu prevazići sva međusobna nerazumevanja, istakavši da su potrebni konsenzus i jedinstvo u mnogim stvarima. "Mislim da je dosadašnja politika koju je vodio predsednik Vučić dobra i nadam se da ćemo na tom putu nastaviti da razvijamo Srbiju", rekao je Macut.

Građanima je poručio da je potrebno zadržati mir.

"Mislim da ćemo dočekati u miru izbore. Srbija mora da živi i dan posle izbora, ima dugačak državni kontinuitet, treba da pokažemo Evropi i svetu da su Srbi jedan državotvoran narod", rekao je Macut. Kad je reč o političkim neistomišljenicima, Macut je istakao da je potrebno čitav izbormi proces sprovesti do kraja i da je potrebno da proces bude miran i dostojanstven. "Političke razlike ne treba da se održavaju i na ljudskom smislu, svi smo prijatelji i komšije, neko podržava jednu ili drugu opciju, ali sve je u interesu Srbije", naveo je Macut.

Prema njegovom mišljenju, Srbija ima kapacitet da demokratski bira. Naveo je da su novi predlozi i preporuke ODIHR-a prihvaćeni i da će biti implementirani.

"Ja ću najavljivati svoje posete u Srbiji i ići u obilaske koji su planirani, ali na način koji je preporučio ODIHR. Ja ću prvi pokazati da treba da se odgovorno ponašamo u izbornom periodu. Svi koji učestvuju ne treba da mešaju ono što je posao i ono što je politika. Ovo je jedinstvena prilika da se novine u Srbiji implementiraju u punom obimu, a ja ću to svojim ličnim primerom pokazati", rekao je Macut.

Foto: Novosti