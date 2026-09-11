JEDAN OD NAJBOLJIH MATEMATIČARA U SRBIJI DAO PODRŠKU LISTI "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" Poslao moćnu poruku

PROFESOR Stojan Radenović, jedan od najznačajnijih srpskih matematičara, danas je dao podršku listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Foto: D. Milovanović

- Nije bitno ko pobeđuje, nego da postoji pristojnost - poručio je Radenović, ističući da ga je upravo insistiranje na pristojnosti u političkom životu posebno privuklo.

Mi bismo ipak dodali — važno je i ko pobeđuje, jer državi su potrebni stabilnost, odgovornost i jasan pravac.

A kada jedan od najboljih matematičara koje Srbija ima na sve to gleda tako smireno i racionalno, onda nam je još lakše da verujemo u dobar rezultat.

UJEDINjENA SRBIJA POBEĐUJE! - navodi se.