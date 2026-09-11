CIA JE IMALA KOCKICE, ALI IH NIKO NIJE SPOJIO: Novi dokumenti otkrivaju šta se znalo pre 11. septembra

CIA je još u decembru 1998. godine upozorila Belu kuću da Osama bin Laden i njegovi saradnici pripremaju napade na američkom tlu, između ostalog i otmicu putničkog aviona, navodi se u dokumentaciji otpečaćenoj na 25. godišnjicu napada od 11. septembra.

Foto: CNN printskrin, Yunus Keles/AFP/Sa Daniel Hughes/Zuma Press/Profimedia Depositphotos/perszing1982, Vikipedija/Javno vlasništvo

- Primljeni obaveštajni podaci... ukazuju na to da Bin Laden i njegovi saveznici planiraju napade u SAD, uključujući otmicu aviona, sa ciljem da se obezbedi oslobađanje šeika Omara Abdel Rahmana i Ramzija Jusefa - navodi se u brifingu od 4. decembra 1998, upućenom tadašnjem predsedniku Bilu Klintonu.

Dokument je sadržao informacije o terorističkim planovima za izvođenje operacije u SAD u ime Bin Ladena. Prema rezimeu, jedan izvor je izvestio da je egipatska grupa Džemat el-Islamija — čiji je Abdel Rahman bio duhovni vođa — već završila planiranje takve operacije do kraja oktobra, ali je odustala od nje.

Zanimljivo je da su, prema otpečaćenom izveštaju, dva člana terorističke operativne grupe uspela da zaobiđu obezbeđenje na aerodromu u Njujorku tokom bezbednosne provere.

CIA je u petak objavila ukupno 74 brifinga na 100 stranica, sa brojnim redakcijama poverljivih podataka.

Iz predsedničkih brifinga se vidi da su američki obaveštajci pomno pratili pretnju koju je predstavljao Bin Laden, opisan u aprilu 2001. kao "izdanak infrastrukture za podršku mudžahedinima koja je stvorena za vreme antisovjetskog džihada u Avganistanu".

Bin Laden je u maju 1998. pozvao na "dovođenje rata kući u Ameriku" što CIA smatra pozivom na napade na teritoriji SAD... ali tada "ne poseduje informacije da Bin Laden ima terorističku mrežu" u samoj Americi.

Već u septembru te godine, međutim, CIA navodi da nekoliko osumnjičenih terorista bliskih Bin Ladenu živi u SAD: u Dalasu, Sakramentu i Tampi, a Bin Laden "koristi NVO da finansira svoju organizaciju i sakrije svoje aktivnosti".

Džihadisti Navaf el-Hazmi i Halid el-Midhar, odabrani za budu otmičari, bili su veterani rata u BiH i pod prismotrom CIA.

AUGUST 2001 PRESIDENT’S DAILY BRIEF (PDB): PRESIDENT BUSH “BIn Laden determined to strike in US..” “We have not been able to corroborate some of the more sensational threat reporting…that Bin Laden wanted to hijack a US aircraft…” What the PDB doesn’t mention is that CIA had eyes on two hijackers before they entered the US in JAN 2000. Nawaf Al-Hazmi and Khalid al- Mihdhar first operated on the west coast and were the foundation for the 9/11 Operation.” Declassified records via @cia — Catherine Herridge (@C__Herridge) September 11, 2026

U julu 1998. CIA navodi da je dobila informaciju "iz veoma upitnih izvora" da Bin Laden planira moguće napade "u Pakistanu, Njujorku i Vašingtonu".

Dokumenti CIA pokazuju veliko interesovanje za moguće napade hemijskim, nuklearnim ili biološkim oružjem, kao i brigu da je Al Kaida došla u posed PVO raketa kojima bi mogla da napadne putničke avione.

Napadi 11. septembra su bili prvi put da su otmičari iskoristili putničke avione kao oružje, u samoubilačkim napadima na Njujork i Vašington. Prethodno su otmice aviona uglavnom služile za iznuđivanje novca i političkih ustupaka, sa putnicima kao taocima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja