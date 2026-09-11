BUDANOV PRIZNAO SUROVU ISTINU! Dronovi dugog dometa NE MOGU DA DANESU POBEDU: Ovo je glavni problem Ukrajine!

GENERAL Kirilo Budanov objasnio zašto napadi dronovima dugog dometa sami po sebi nisu dovoljni za pobedu u ratu.

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Rat se ne može dobiti isključivo napadima dronovima duboko u neprijateljskoj teritoriji.

To je izjavio Kirilo (Kiril) Budanov, šef Kancelarije predsednika, na konferenciji za novinare u Rigi.

-Napadi na velike udaljenosti ne mogu doneti pobedu u ratu. Oni služe kao podrška i sredstvo za vršenje uticaja ili pritiska. Međutim, efikasni su samo u kombinaciji sa drugim oblicima konvencionalnog ratovanja, objasnio je on.

Budanov je takođe povukao paralelu sa ratom u Ukrajini.

Foto: AI/Gemini

-Rusija jednostavno zasipa [Ukrajinu] balističkim i krstarećim raketama, kao i dronovima dugog dometa. Oni ne mogu da nas primoraju na kapitulaciju, rekao je šef Kancelarije predsednika.

Prema rečima Budanova, kao odgovor na rusku upotrebu dronova sa mlaznim pogonom, Ukrajina razvija i testira sopstvene brze, male dronove-presretače.

On je napomenuo da je pojava novih ili modernizovanih vrsta naoružanja prirodna faza u evoluciji vojne tehnologije.

-U suštini, dron sa mlaznim pogonom i dron-presretač sada se nadmeću jedan protiv drugog. To je uobičajeno nadmetanje, zaključio je Budanov.

Podsećanja radi, tokom leta je Volodimir Zelenski najavio četrdesetodnevnu kampanju napada na Rusiju i teritorije koje ona okupira, sa ciljem da se Moskva primora da prihvati ukrajinske mirovne uslove.

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