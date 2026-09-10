BRNABIĆ ODGOVORILA LUTOVCU: "Ovde je takva strahovlada i revolucija je neophodna, ali ekskurzija jednostavno ne može da se propusti"
ANA Brnabić prokomentarisala je najnoviju izjavu Zorana Lutovca da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerno raspisao izbore za 25. oktobar kako "punoletni učenici četvrtog razreda srednje škole ne bi došli na glasanje zbog ekskurzije".
- Mi smo takva jedna diktatura, tiranija... Ovde je takva strahovlada i revolucija je neophodna, ali ekskurzija jednostavno ne može da se propusti! RIK da omogući biračko pravo ljudima tokom ekskurzije! I, naravno, da makar jedno biračko mesto bude otvoreno u Rovinju, koji je uvek aktuelan i krajem oktobra!- navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.
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