BRUTALAN GERANIJUMSKI UDAR ZATRESAO KIJEV! Rusi objavili apokaliptični snimak, stub crnog dima prekrio nebo
RUSKE snage su dronom „Geran-4 Siker” (Geran-4 Seeker) pogodile logističko vozilo u Kijevu.
Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak koji potvrđuje pogodak i saopštilo da je cilj uništen.
Snimak počinje prikazom industrijskog skladišnog kompleksa iz vazduha. U prostoru između objekata mogu se uočiti brojni predmeti, a sistem za navođenje drona zatim označava pojedinačne objekte unutar kompleksa.
U nastavku snimka kamera zumira prizor. Vidi se jak plamen i stub tamnog dima koji se izdiže iznad njega. Na osnovu objavljenog snimka nije moguće samostalno utvrditi stepen oštećenja niti identifikovati tačan objekat koji gori.
Ministarstvo odbrane je navelo da je meta napada bilo logističko vozilo, koje je uništeno bespilotnom letelicom „Geran-4 Siker”. Ministarstvo nije iznelo dodatne detalje o samoj meti niti o posledicama napada.
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