PUTNIČKI AVION IZNENADA ULETEO U VAZDUŠNI PROSTOR MINSKA: Avio-kompanija hitno reagovala
PUTNIČKI avion poljske avio-kompanije LOT, koji je 1. septembra leteo iz Vilnjusa za Varšavu, nakratko je ušao u vazdušni prostor Belorusije, što je kompanija objasnila promenom kursa zbog loših vremenskih uslova, preneo je portal "MOST".
Reč je o letu LO772 na relaciji Vilnjus-Varšava. Prema podacima kompanije, na delu planirane trase, od Sejna u blizini poljsko-litvanske granice do Ostruva Mazovjecke, formirao se snažan grmljavinski front.
Kako bi se obezbedila bezbednost putnika i posade, komandant aviona je od dispečerske službe u Vilnjusu zatražio promenu kursa i dobio dozvolu za korekciju. Avion je nakon toga prešao pod kontrolu poljskih regionalnih dispečera.
Zbog promene kursa letelica je prešla granicu Belorusije i proletela iznad Grodnjenske oblasti.
U vazdušnom prostoru Belorusije avion se zadržao svega nekoliko desetina sekundi. Podaci "Flajtradar24" pokazuju da je avion 1. septembra prešao belorusku granicu tokom leta LO772 i ubrzo nastavio prema Varšavi.
U LOT-u su naglasili da kompanija ne koristi vazdušni prostor Belorusije za redovno obavljanje svojih letova.
"Ovo je bio izolovani incident, uslovljen razlozima bezbednosti i realizovan u dogovoru sa kontrolom vazdušnog saobraćaja", saopštila je kompanija, prenosi "Politika".
Većina evropskih avio-kompanija izbegava vazdušni prostor Belorusije. Nakon incidenta iz maja 2021. godine, kada je avion kompanije "Rajaner" prinudno sleteo u Minsk, Agencija Evropske unije za bezbednost vazduhoplovstva preporučila je prevoznicima iz zemalja EU da ne lete preko Belorusije.
Međutim, pravila predviđaju izuzetke u nepredviđenim okolnostima kada je korišćenje beloruskog vazdušnog prostora neophodno za bezbedno izvođenje leta.
Upravo na to se LOT pozvao u slučaju leta LO772 1. septembra. Avion nije imao planiranu trasu preko Belorusije, već je privremeno promenio kurs kako bi izbegao opasan grmljavinski front, nakon čega je nastavio let prema Varšavi.
(Politika)
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