Politika

VUČIĆ RASPISAO IZBORE ZA 25. OKTOBAR: Svim građanima želim dobro zdravlje, demokratsku, mirnu i uspešnu kampanju (VIDEO)

В. Н.

09. 09. 2026. u 12:00 >> 12:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić potpisao je Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

ВУЧИЋ РАСПИСАО ИЗБОРЕ ЗА 25. ОКТОБАР: Свим грађанима желим добро здравље, демократску, мирну и успешну кампању (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

- Poštovani građani Srbije, prethodne godine bile su prepune izazova, spoljnopolitičkih, unutrašnjopolitičkih, energetskih, ekonomskih, generalno govoreći. Prošla je Srbija kroz težak period. Srušen je poredak u svetu, koji je uspostavljen 1945. godine, posle velike pobede savezničkih snaga nad nacističkim silama. Taj poredak je otišao u istoriju, a da novi nije uspostavljen, posebno ne stabilan. Danas imamo ratove u regionima širom sveta, čak i kontinentalne ratove, koji svakako ugrožavaju i našu zemlju. Sve to vreme uspeli smo da sačuvamo mir, stabilnost i da zemlju vodimo u budućnost i guramo napred. Uprkos brojnim problemima, od rata u Ukrajini, rata u Iranu, Srbija je uspela da svoju ekonomiju vodi na takav način da bude najbrže rastuća u Evropi ove godine. Sa procenom MMF-a da će biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u 2027. na starom kontinentu. To ste uspeli vi, poštovani građani Srbije. Međutim, imali smo u prethodnih godinu i po dana velike turbulencije na domaćoj političkoj sceni. Pogrešno bi bilo izvući zaključak da je to bio rezultat sukoba između političkih aktera, isključivo ovde u Srbiji. Ne samo uz primese, već uz značajno mešanje stranih sila, imali smo i nemire i nerede i sukobe i povrh svega podeljeno društvo. Zato sam bezbroj puta pozivao političke protivnike na razgovor, smatrajući da su dijalog i razgovor uvek lekoviti, da razmena reči i argumenata uvek pomaže u rešavanju konflikata. Odgovora nikada nije bilo. Razumljivo je, nemoguće je razgovarati sa onim protiv koga vodite kampanju dehumanizacije i za koga kažete da nije čovek. Zato su nam potrebni izborni rezultati, koji će pokazati izbornu volju građana, kuda, u kom pravcu, kojim putem ide Srbija. Mislim da je Srbija odabrala dobar, evropski put, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava, nacionalnog ponosa i dostojanstva. Smatram da Srbija mora da se okrene modernim tehnologijama, inovacijama, veštačkoj inteligenciji - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

Predsednik je kazao da moramo da gledamo kako da sačuvamo posao za naše ljude i kako da Srbija ide napred.

- Nije posebna tajna da bi u Srbiji svi bili bolji političari, predsednici, treneri. Proces donošenja odluka nije jednostavan. Želim bar delimično da ga obrazložim. Kao predsednik uvek sam se vodio vitalnim interesima Srbije i građana Srbije. Svi znate da smo domaćini Ekspa od 15. maja 2027. Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni, jer je Skupština prethodna formirana u decembru 2023. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Ekspo i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima. Zato sam smatrao da je ovo vreme gde još možemo da se pripremamo i radimo, a posle donošenja odluka na izborima, ko će u vaše ime upravljati vladom, zemljom, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo i za Ekspo i za sve ono što nam predstoji, rekao bih, možda i najteža vremena. Mi se ponosimo svojim demokratskim pristupom i izborima. Građani, imaćete priliku da izaberete između mnogo opcija, da birate planove i programe, da birate ljude, svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način, mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo poštovanje jedni za druge. Glas boga i odluka naroda mora da se poštuje. Molim vas da dobro odmerite kome dajete svoje poverenje, imajući u vidu sve činjenice o težini političke, ekonomske situacije svuda u svetu, sa svim refleksijama na našu Srbiju. Uveren sam da ćete izabrati pravi put u budućnost. Koga god izaberete primiće moje čestitke. Hvala vam što ste me saslušali - navodi Vučić.

Predsednik je potpisao Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

- Na obrazloženi predlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine, raspuštam Narodnu skupštinu. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, raspisujem izbore za 25. oktobar. Ova Odluka stupa na snagu danom obavljivana u Službenom glasniku Republike Srbije. Svim građanima Srbije želim dobro zdravlje, demokratsku, mirnu i uspešnu kampanju. Živela Srbija - poručio je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ JOŠ JEDNOM ODRŽAO OBEĆANJE: Država preuzela do 70 odsto troškova, lekovi trajno pojeftinili
Politika

0 12

VUČIĆ JOŠ JEDNOM ODRŽAO OBEĆANJE: Država preuzela do 70 odsto troškova, lekovi trajno pojeftinili

OD 17. avgusta na snazi je mera kojom su značajno pojeftinili brojni lekovi. Za 16 lekova država je preuzela 70 odsto troškova, dok građani plaćaju preostalih 30 odsto, a cene su sa ranijih 1.700–6.000 dinara snižene na oko 600–1.100 dinara. Ovaj paket mera državne pomoći građanima koji je ranije najavio predsednik Vučić već daje konkretne rezultate - pacijenti koji koriste određene terapije sada lekove plaćaju znatno manje, a mera nije privremena, već trajna. Za ovu namenu država je izdvojila 3,7 milijardi dinara.

09. 09. 2026. u 11:00

NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR NA GAZIVODAMA: Bez trunke stida ruše srpske kuće, porodice strepe da će ostati bez krova nad glavom
Politika

0 1

NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR NA GAZIVODAMA: Bez trunke stida ruše srpske kuće, porodice strepe da će ostati bez krova nad glavom

NA obali jezera Gazivode, u mestu Međeđi Potok jutros je počelo rušenje objekata u vlasništvu Srba, nakon što je krajem avgusta istekao rok koje je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini dalo vlasnicima da "oslobode imovinu", tvrdeći da su objekti izgrađeni na zemljištu koje je u njihovom vlasništvu.

09. 09. 2026. u 10:50

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!