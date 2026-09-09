VUČIĆ RASPISAO IZBORE ZA 25. OKTOBAR: Svim građanima želim dobro zdravlje, demokratsku, mirnu i uspešnu kampanju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić potpisao je Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

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- Poštovani građani Srbije, prethodne godine bile su prepune izazova, spoljnopolitičkih, unutrašnjopolitičkih, energetskih, ekonomskih, generalno govoreći. Prošla je Srbija kroz težak period. Srušen je poredak u svetu, koji je uspostavljen 1945. godine, posle velike pobede savezničkih snaga nad nacističkim silama. Taj poredak je otišao u istoriju, a da novi nije uspostavljen, posebno ne stabilan. Danas imamo ratove u regionima širom sveta, čak i kontinentalne ratove, koji svakako ugrožavaju i našu zemlju. Sve to vreme uspeli smo da sačuvamo mir, stabilnost i da zemlju vodimo u budućnost i guramo napred. Uprkos brojnim problemima, od rata u Ukrajini, rata u Iranu, Srbija je uspela da svoju ekonomiju vodi na takav način da bude najbrže rastuća u Evropi ove godine. Sa procenom MMF-a da će biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u 2027. na starom kontinentu. To ste uspeli vi, poštovani građani Srbije. Međutim, imali smo u prethodnih godinu i po dana velike turbulencije na domaćoj političkoj sceni. Pogrešno bi bilo izvući zaključak da je to bio rezultat sukoba između političkih aktera, isključivo ovde u Srbiji. Ne samo uz primese, već uz značajno mešanje stranih sila, imali smo i nemire i nerede i sukobe i povrh svega podeljeno društvo. Zato sam bezbroj puta pozivao političke protivnike na razgovor, smatrajući da su dijalog i razgovor uvek lekoviti, da razmena reči i argumenata uvek pomaže u rešavanju konflikata. Odgovora nikada nije bilo. Razumljivo je, nemoguće je razgovarati sa onim protiv koga vodite kampanju dehumanizacije i za koga kažete da nije čovek. Zato su nam potrebni izborni rezultati, koji će pokazati izbornu volju građana, kuda, u kom pravcu, kojim putem ide Srbija. Mislim da je Srbija odabrala dobar, evropski put, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava, nacionalnog ponosa i dostojanstva. Smatram da Srbija mora da se okrene modernim tehnologijama, inovacijama, veštačkoj inteligenciji - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

Predsednik je kazao da moramo da gledamo kako da sačuvamo posao za naše ljude i kako da Srbija ide napred.

- Nije posebna tajna da bi u Srbiji svi bili bolji političari, predsednici, treneri. Proces donošenja odluka nije jednostavan. Želim bar delimično da ga obrazložim. Kao predsednik uvek sam se vodio vitalnim interesima Srbije i građana Srbije. Svi znate da smo domaćini Ekspa od 15. maja 2027. Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni, jer je Skupština prethodna formirana u decembru 2023. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih razmimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Ekspo i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima. Zato sam smatrao da je ovo vreme gde još možemo da se pripremamo i radimo, a posle donošenja odluka na izborima, ko će u vaše ime upravljati vladom, zemljom, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo i za Ekspo i za sve ono što nam predstoji, rekao bih, možda i najteža vremena. Mi se ponosimo svojim demokratskim pristupom i izborima. Građani, imaćete priliku da izaberete između mnogo opcija, da birate planove i programe, da birate ljude, svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način, mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo poštovanje jedni za druge. Glas boga i odluka naroda mora da se poštuje. Molim vas da dobro odmerite kome dajete svoje poverenje, imajući u vidu sve činjenice o težini političke, ekonomske situacije svuda u svetu, sa svim refleksijama na našu Srbiju. Uveren sam da ćete izabrati pravi put u budućnost. Koga god izaberete primiće moje čestitke. Hvala vam što ste me saslušali - navodi Vučić.

Predsednik je potpisao Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i Odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

- Na obrazloženi predlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine, raspuštam Narodnu skupštinu. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, raspisujem izbore za 25. oktobar. Ova Odluka stupa na snagu danom obavljivana u Službenom glasniku Republike Srbije. Svim građanima Srbije želim dobro zdravlje, demokratsku, mirnu i uspešnu kampanju. Živela Srbija - poručio je predsednik.