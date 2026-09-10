GORI INTERNET! Srpska teniserka skinula sve sa sebe i uzela reket u ruke

Nekadašnja reprezentativka Srbije u tenisu, Nina Stojanović, ponovo je dospela u centar pažnje svojih pratilaca na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin

Ona je objavila video-snimak na kojem u opuštenoj atmosferi i kupaćem kostimu provodi poslednje letnje dane na teniskom terenu.

Objava je brzo prikupila veliki broj reakcija i komentara, a u prvi plan je, umesto samih teniskih poteza, došao njen atraktivan izgled. Stojanović je i ranije bila aktivna na mrežama, često deleći momente sa putovanja i iz svakodnevnog života.

Foto: Printskrin

Podsećamo, srpska teniserka je u martu 2020. godine ostvarila svoj najbolji plasman karijere zauzevši 81. mesto na WTA listi.

Pored 11 ITF titula, osvojila je čelendžer u Santjagu (2024), kao i dve WTA titule u dublu (sa Šeron Fičmen i Aleksandrom Krunić). Domaća javnost je posebno pamti po nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju, gde je u mešovitom dublu sa Novakom Đokovićem stigla do meča za bronzanu medalju, koji na kraju nije odigran zbog Đokovićevog povlačenja.