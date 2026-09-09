Politika

"UJEDINJENI U LJUBAVI PREMA SRBIJI" Vučić poslao moćnu poruku građanima (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2026. u 08:41

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na svom Instagram nalogu.

УЈЕДИЊЕНИ У ЉУБАВИ ПРЕМА СРБИЈИ Вучић послао моћну поруку грађанима (ФОТО)

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

- Naša snaga je u tome da stojimo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji. - rekao je Vučić.

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