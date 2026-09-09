Od cirkusa do Lige šampiona: Komo, klub koji je preživeo sve i postao simbol italijanskog fudbala
Fudbalski klub Komo prešao je neverovatan put – od kluba koji je grcao u dugovima i bio na ivici gašenja do učesnika Lige šampiona.
I gotovo ništa u istoriji Koma ne govori o običnom fudbalskom klubu. Počev od njegovih prvih dana.
Prvi fudbalski meč u Komu odigran je još u proleće 1906, godinu dana pre osnivanja kluba.
Zvanična istorija Koma navodi da je prvi fudbalski meč u gradu odigran u proleće 1906. na obali jezera, između ekipe veslačkog kluba Kanoteri Lario i čuvara i pripadnika Bufalo Bilovog cirkusa. Meč je sudio lično Vilijam Kodi, odnosno Bufalo Bil, i završen je nerešeno. Tek godinu kasnije, u maju 1907, osnovan je FK Komo.
Od tog neobičnog početka pa sve do današnjih dana, istorija Koma bila je sve samo ne obična.
Komo je dva puta prolazio kroz bankrot i oba puta morao da kreće gotovo od nule. U jednom trenutku bio je na ivici gašenja, a u pokušaju da mu pronađe novog vlasnika, grad je organizovao gotovo bizarnu aukciju.
Komo je tada prodat za 237.000 evra. Kupac je bila Aksua Puni Esijen, preduzetnica iz Gane i supruga nekadašnjeg fudbalera Čelsija i Real Madrida, Mikaela Esijena. Klub je tada dobio i novo ime – FK Komo.
Međutim, Esijenovi se nisu dugo zadržali.
Zbog administrativnih problema i činjenice da klub nije uspeo da ispuni stroge finansijske regulative, produžena je agonija. Komu je oduzet profesionalni status i klub je poslat u Seriju C.
A onda je usledila 2019. godina – prekretnica u istoriji kluba.
Komo je preuzeo SENT Entertainment, kompanija povezana sa indonežanskom poslovnom porodicom Hartono. Ispostaviće se da je to bila jedna od najboljih investicija u istoriji italijanskog fudbala.
Zanimljivo, Hartonoovi u početku nisu ni planirali da grade fudbalsku imperiju. Privukla ih je pre svega scenografija – stadion smešten tik uz jezero Komo. Ideja je bila da ga koriste za snimanje dokumentarnih filmova.
Tek kada su shvatili koliku pažnju klub izaziva i koliko je duboka veza između Koma i njegovih navijača, odlučili su da fudbalu posvete mnogo veću pažnju.
Usledio je vrtoglavi uspon.
Komo je stigao do Serije A, a potom napravio još jedan veliki korak – od povratnika u elitni rang do kluba koji se bori za vrh tabele i izborio plasman u Ligu šampiona.
Za samo nekoliko godina vrednost kluba višestruko je porasla – sa oko milion dolara na čak 60 miliona.
Ali ono što Komo danas čini posebnim nije samo novac.
Gotovo ceo grad želeo je sezonsku ulaznicu. Kako bi sprečili preprodaju i obezbedili da stadion uvek bude ispunjen, klub je uveo jednostavno pravilo: navijaču koji ne dođe na tri domaće utakmice sezonska ulaznica može biti oduzeta, a njegovo mesto ponuđeno drugom navijaču.
Komo je, međutim, otišao još dalje u izgradnji sopstvenog identiteta.
Klub je razvio i sopstvenu liniju luksuznih odela, koja se prodaju u klupskoj prodavnici. Cena jednog komada dostiže čak 1.500 evra.
Sve to deo je šire ideje da Komo bude više od fudbalskog kluba.
Jer Komo se u međuvremenu sjedinio sa svojim navijačima. Postao je nešto više od lokalnog kluba. Postao je simbol grada, njegove tradicije i ljudi koji su ga pratili čak i onda kada je bio daleko od svetala evropske fudbalske pozornice.
Zato će i debi Koma u Ligi šampiona biti mnogo više od obične utakmice.
Na meču protiv Lajpciga, u svečanoj loži neće sedeti uprava kluba.
Tamo će biti najstariji navijači Koma.
Svi navijači rođeni 1950. godine i ranije, dakle oni koji su klub pratili od njegovih najnižih liga pa sve do današnjeg dana, dobiće priliku da sa najboljih mesta na stadionu gledaju najveći uspeh u istoriji svog kluba.
Ako su navijači temelj svakog fudbalskog kluba, onda je ovo možda i najbolji način da im se Komo oduži.
A stadion?
I on je ovog leta dobio novo lice.
Jedinstveni stadion Koma prošao je kroz brojne promene i modernizaciju kako bi mogao da odgovori zahtevima i standardima Lige šampiona.
UEFA je konačno dala zeleno svetlo.
Stadion, koji za utakmice Lige šampiona prima 11.000 gledalaca, biće ispunjen do poslednjeg mesta.
A na počasnim mestima biće oni koji to zaista i zaslužuju.
Ljudi koji su bili uz Komo kada je bio na dnu.
Ljudi koji su čekali njegov povratak.
I ljudi koji će sada, posle više od jednog veka od utakmice protiv cirkuskih izvođača Bufala Bila, gledati svoj klub među najboljima u Evropi.
Od cirkusa do Lige šampiona.
Komo zaista nikada nije bio običan fudbalski klub.
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