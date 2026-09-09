Od cirkusa do Lige šampiona: Komo, klub koji je preživeo sve i postao simbol italijanskog fudbala

Fudbalski klub Komo prešao je neverovatan put – od kluba koji je grcao u dugovima i bio na ivici gašenja do učesnika Lige šampiona.

FOTO: Credit: Christoph Worsch / imago sportfotodienst / Profimedia

I gotovo ništa u istoriji Koma ne govori o običnom fudbalskom klubu. Počev od njegovih prvih dana.

Prvi fudbalski meč u Komu odigran je još u proleće 1906, godinu dana pre osnivanja kluba.

Zvanična istorija Koma navodi da je prvi fudbalski meč u gradu odigran u proleće 1906. na obali jezera, između ekipe veslačkog kluba Kanoteri Lario i čuvara i pripadnika Bufalo Bilovog cirkusa. Meč je sudio lično Vilijam Kodi, odnosno Bufalo Bil, i završen je nerešeno. Tek godinu kasnije, u maju 1907, osnovan je FK Komo.

Od tog neobičnog početka pa sve do današnjih dana, istorija Koma bila je sve samo ne obična.

Komo je dva puta prolazio kroz bankrot i oba puta morao da kreće gotovo od nule. U jednom trenutku bio je na ivici gašenja, a u pokušaju da mu pronađe novog vlasnika, grad je organizovao gotovo bizarnu aukciju.

Komo je tada prodat za 237.000 evra. Kupac je bila Aksua Puni Esijen, preduzetnica iz Gane i supruga nekadašnjeg fudbalera Čelsija i Real Madrida, Mikaela Esijena. Klub je tada dobio i novo ime – FK Komo.

Međutim, Esijenovi se nisu dugo zadržali.

Zbog administrativnih problema i činjenice da klub nije uspeo da ispuni stroge finansijske regulative, produžena je agonija. Komu je oduzet profesionalni status i klub je poslat u Seriju C.

A onda je usledila 2019. godina – prekretnica u istoriji kluba.

Komo je preuzeo SENT Entertainment, kompanija povezana sa indonežanskom poslovnom porodicom Hartono. Ispostaviće se da je to bila jedna od najboljih investicija u istoriji italijanskog fudbala.

Zanimljivo, Hartonoovi u početku nisu ni planirali da grade fudbalsku imperiju. Privukla ih je pre svega scenografija – stadion smešten tik uz jezero Komo. Ideja je bila da ga koriste za snimanje dokumentarnih filmova.

Tek kada su shvatili koliku pažnju klub izaziva i koliko je duboka veza između Koma i njegovih navijača, odlučili su da fudbalu posvete mnogo veću pažnju.

Usledio je vrtoglavi uspon.

Komo je stigao do Serije A, a potom napravio još jedan veliki korak – od povratnika u elitni rang do kluba koji se bori za vrh tabele i izborio plasman u Ligu šampiona.

Za samo nekoliko godina vrednost kluba višestruko je porasla – sa oko milion dolara na čak 60 miliona.

Ali ono što Komo danas čini posebnim nije samo novac.

Gotovo ceo grad želeo je sezonsku ulaznicu. Kako bi sprečili preprodaju i obezbedili da stadion uvek bude ispunjen, klub je uveo jednostavno pravilo: navijaču koji ne dođe na tri domaće utakmice sezonska ulaznica može biti oduzeta, a njegovo mesto ponuđeno drugom navijaču.

Komo je, međutim, otišao još dalje u izgradnji sopstvenog identiteta.

Klub je razvio i sopstvenu liniju luksuznih odela, koja se prodaju u klupskoj prodavnici. Cena jednog komada dostiže čak 1.500 evra.

Sve to deo je šire ideje da Komo bude više od fudbalskog kluba.

Jer Komo se u međuvremenu sjedinio sa svojim navijačima. Postao je nešto više od lokalnog kluba. Postao je simbol grada, njegove tradicije i ljudi koji su ga pratili čak i onda kada je bio daleko od svetala evropske fudbalske pozornice.

Zato će i debi Koma u Ligi šampiona biti mnogo više od obične utakmice.

Na meču protiv Lajpciga, u svečanoj loži neće sedeti uprava kluba.

Tamo će biti najstariji navijači Koma.

Svi navijači rođeni 1950. godine i ranije, dakle oni koji su klub pratili od njegovih najnižih liga pa sve do današnjeg dana, dobiće priliku da sa najboljih mesta na stadionu gledaju najveći uspeh u istoriji svog kluba.

Ako su navijači temelj svakog fudbalskog kluba, onda je ovo možda i najbolji način da im se Komo oduži.

A stadion?

I on je ovog leta dobio novo lice.

Jedinstveni stadion Koma prošao je kroz brojne promene i modernizaciju kako bi mogao da odgovori zahtevima i standardima Lige šampiona.

UEFA je konačno dala zeleno svetlo.

Stadion, koji za utakmice Lige šampiona prima 11.000 gledalaca, biće ispunjen do poslednjeg mesta.

A na počasnim mestima biće oni koji to zaista i zaslužuju.

Ljudi koji su bili uz Komo kada je bio na dnu.

Ljudi koji su čekali njegov povratak.

I ljudi koji će sada, posle više od jednog veka od utakmice protiv cirkuskih izvođača Bufala Bila, gledati svoj klub među najboljima u Evropi.

Od cirkusa do Lige šampiona.

Komo zaista nikada nije bio običan fudbalski klub.

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