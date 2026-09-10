Ostali sportovi

TURSKA JE ZGROŽENA! Razbila Srbiju, pa "pljunula u lice" Redžepu Tajipu Erdoganu

М.П.

10. 09. 2026. u 08:12 >> 08:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske proslavila je osvajanje titule prvaka Evrope tradicionalnim prijemom kod predsednika države Redžepa Tajipa Erdogana.

ТУРСКА ЈЕ ЗГРОЖЕНА! Разбила Србију, па пљунула у лице Реџепу Тајипу Ердогану

Foto: Tanjug/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Međutim, svečani događaj u predsedničkoj palati ostao je u senci gesta reprezentativke Ilkin Ajdin, koji je izazvao burne reakcije i duboke podele u turskoj javnosti.

Naime, nakon što se rukovala sa predsednikom Erdoganom, 26-godišnja odbojkašica je odmah okrenula leđa šefu države, što je u delu javnosti protumačeno kao svestan čin nepoštovanja i politički protest. Snimak ovog trenutka ubrzo je postao viralan, pokrenuvši lavinu komentara na društvenim mrežama.

Dok kritičari optužuju odbojkašicu za nezahvalnost i neprofesionalizam, navodeći da je morala pokazati poštovanje prema instituciji predsednika bez obzira na lična uverenja, drugi u njenom potezu vide legitiman izraz političkog stava.

Ulje na vatru dodale su i spekulacije o političkoj pozadini njene porodice, s obzirom na to da je njen otac, fudbalski trener Tenser Ajdin, profesionalno povezan sa klubom Amedspor.

Sa druge strane, deo javnosti i sportskih analitičara smatra da se kratkom i dvosmislenom momentu pridaje preveliki značaj i da je reakcija javnosti predimenzionirana.

Ipak, bez obzira na različita tumačenja, ovaj incident je još jednom pokazao koliko su sport i politika u Turskoj blisko isprepleteni.

Ilkin Ajdin, inače članica Galatasaraja i jedna od ključnih igračica u osvajanju evropskog zlata i svetskog srebra, tako se mimo sportskih uspeha našla u samom centru političke debate koja i dalje potresa zemlju.

Podsećanja radi Tuska je u polufinalu EP savladala Srbiju, a u velikom finalu Italiju.


 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice