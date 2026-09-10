TURSKA JE ZGROŽENA! Razbila Srbiju, pa "pljunula u lice" Redžepu Tajipu Erdoganu
Ženska odbojkaška reprezentacija Turske proslavila je osvajanje titule prvaka Evrope tradicionalnim prijemom kod predsednika države Redžepa Tajipa Erdogana.
Međutim, svečani događaj u predsedničkoj palati ostao je u senci gesta reprezentativke Ilkin Ajdin, koji je izazvao burne reakcije i duboke podele u turskoj javnosti.
Naime, nakon što se rukovala sa predsednikom Erdoganom, 26-godišnja odbojkašica je odmah okrenula leđa šefu države, što je u delu javnosti protumačeno kao svestan čin nepoštovanja i politički protest. Snimak ovog trenutka ubrzo je postao viralan, pokrenuvši lavinu komentara na društvenim mrežama.
Dok kritičari optužuju odbojkašicu za nezahvalnost i neprofesionalizam, navodeći da je morala pokazati poštovanje prema instituciji predsednika bez obzira na lična uverenja, drugi u njenom potezu vide legitiman izraz političkog stava.
Ulje na vatru dodale su i spekulacije o političkoj pozadini njene porodice, s obzirom na to da je njen otac, fudbalski trener Tenser Ajdin, profesionalno povezan sa klubom Amedspor.
Sa druge strane, deo javnosti i sportskih analitičara smatra da se kratkom i dvosmislenom momentu pridaje preveliki značaj i da je reakcija javnosti predimenzionirana.
Ipak, bez obzira na različita tumačenja, ovaj incident je još jednom pokazao koliko su sport i politika u Turskoj blisko isprepleteni.
Ilkin Ajdin, inače članica Galatasaraja i jedna od ključnih igračica u osvajanju evropskog zlata i svetskog srebra, tako se mimo sportskih uspeha našla u samom centru političke debate koja i dalje potresa zemlju.
Podsećanja radi Tuska je u polufinalu EP savladala Srbiju, a u velikom finalu Italiju.
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