Zvezda danas gostuje u Surdulici, trener Radnika poručuje: "Za čudo nam je potrebno..."
Meč je na programu od 19 časova
Jedan od dva odložena meča Super lige zbog evropskih obaveza, fudbaleri Crvene zvezde odigraće danas u Surdulici - protiv ekipe Radnika od 19 časova!
U pitanju je duel 3. kola SL, koji je odložen zbog obaveza crveno-belih protiv Hapoela iz Ber Ševe, a ujedno i duel koji će zbog ofanzivne igre koju gaje Surduličani biti i te kako zanimljiv za gledanje.
Radnik je prethodni duel protiv Čukaričkog dobio sa 3:1, uz savršeno prvo poluvreme, dok su do sada upisali 11 bodova.
Sa klupe ih predvodi nekadašnji igrač i trener Zvezde, Zoran Rendulić, koji je pred meč sa šampionom poručio:
- Da bismo iznenadili crveno-bele potrebno nam je mnogo truda, sreće, loš dan rivala, a da mi zablistamo. Bićemo maksimalno koncentrisani, želimo da se prikažemo u lepom svetlu. Pokušaćemo da se nosimo sa Zvezdom, da igramo otvoreno. Izazov je igrati u atmosferi kakva će biti u ovom meču. Nadam se da možemo do povoljnog rezultata - poručio je strateg Surduličana.
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