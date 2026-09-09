"OVO NAS IZDIŽE NA NOVI NIVO, MI ĆEMO NA VRH EVROPE" Vučić o prvoj fabrici robota u Srbiji: U Evropi ima 3 kompanije, a sad pravimo i mi

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je nedavno svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije „Minth“ u Šapcu.

Foto: Novosti/Printskrin

Predsednik je na početku istakao da je otvaranje fabrike robota tek početak.

- Tek posle toga sledi ono glavno za Inđiju, tu će biti mnogo više ljudi i veći novac, i kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu. U Evropi imaju tri kompanije, nemačku, špansku i britansku, i sada pravimo i mi - kazao je Vučić.

- Ovo će za nas da bude ogoromna stavr. Ima industrijsku svrhu, pomoć u kući i starim licima i to će tek da se razvija kroz saradnju sa našim dejta centrima i superkompjuterima i kroz treninge koje će da obavaljaju ljudi. Važno je da ovde zaposlimo ljude... Mi smo spremni i već kupujemo odavde robote, takazvane "general purpose", i onda od njih pravimo oružje i oruđe, sve što ćete moći da vidite za 15 dana - rekao je Vučić.

- To je za nas kvantni skok. Oni su uspeli da dođu do 9.000 humaoidnih robota, dok evropske dostižu samo nekoliko stotina... Možda u softveru imaju minimalni zaostatak u odnosu na tri najmoćnije američke kompanije, ali u spajanju softvera i hardvera su prvi u svetu. Zamislite na svakom od tih robota osim imena kompanije pisaće "mejd in Serbia". o - kazao je Vučić.

FOTO: Novosti

Predsednik je tom prilikom istakao da ljudi u Srbiji imaju mnogo toga da uče, i da ponude Evropi i svetu. Kako kaže sve najmoćnije kompanije u Evropi do sada proizvode na stotine robota, ali da se nada da će u Šapcu prozvodnja dostići 5.000 robota godišnje.

- Ovo Srbiju izdiže na novi nivo i omogućava nam da budemo u trci sa zemljama sveta... Da budemo uspešniji, otvara novi eru za Srbiju. Zapošavljaćemo ljude i proizvoiditi robote koji će u drugim zemalja da menjaju ljude - rekao je Vučić i napomenuo da je njihova primena višestruka.

Vučić kaže da je važno istaći da Srbija ima važne AI kapacitete, digitalne centre za čuvanje podataka ima superkompujutere, i da sa industrijom robota može da dostigne neslućene visine.

- Važno mi je da vidim kako može robo-dog prepreke da prelazi i kakva mu je stabilnost. To će biti zanimljivo... Ovu platformu možemo da napravimo stabilnu i da služi za više stvari, za prenos povređenih i ljudi i lica i za nošenje hrane i vode, čega god. U svakim uslovima. U isnpekcijskim poslovima... Za saobraćaj će lakše da nam služe humanoidni roboti... Što da gubimo živote ljudi, ako imamo robote koji mogu savrešno da obave posao. Imamo sve više staračkih domaćinstava. Za par godina moćićemo nekom da obezbedimo podršku kući... Da ne kažem koliki je ovo ekonosmki bum i da mi ovo ponudimo svetu - rekao je Vučić, te dodao da mogu da se naprave roboti-mineri i oni koji će služiti u protivpožarnoj zaštiti.

Predsednik se potom okušao i sportskim vodama. Branio je na golu, dok mu je humanoidni robot šutao slobodan udarac. Vučić je uspešno odbranio.

- On fastačino sagledava i to je tek početak. Fantastične senzore imaju da vide, pa se stabilizuju... Vrlo komplikovane procedure i verujem da ćemo ovde i u Inđiji uspeti da napravimo još komplikovanije sisteme - rekao je Vučić.

Predsednik je prisustvovao i performansu u kome je grupa robota plesala uz muziku.

- Ilaziće prvo nekoliko hiljada na godišnjem nivou. Po zahtevima tržišta. Onda će sa Inđijom da izlazi i na desetine hiljada - rekao je predsednik, te dodao da trasnportni troškovi više nisu toliki problem.

- Taj kvadoped je strašna mašina. Pogledajte, to su ti robo-dogovi... Uvek gledam za šta može da se upotrebi i to odmah. Oni će imati ogromnu upotrebu danas, ovi ostali će imati u budućnosti. Neverovatna koordinacija svih 15 - rekao je Vučić.