Hapšenja i istraga

STAVIO PIŠTOLJ U RUKE SINU OD 10 GODINA I NAREDIO MU DA PUCA U MLADIĆA: Jezivi detalji pucnjave u Obrenovcu

V.N.

10. 09. 2026. u 07:49

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SINOĆNjI oružani okršaj u okolini Obrenovca dobio je mračan preokret kada je otkriveno da je osumnjičeni Slavko O. (44) dao napunjeni pištolj svom desetogodišnjem detetu i naredio mu da puca u M. R. (25).

СТАВИО ПИШТОЉ У РУКЕ СИНУ ОД 10 ГОДИНА И НАРЕДИО МУ ДА ПУЦА У МЛАДИЋА: Језиви детаљи пуцњаве у Обреновцу

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Dečak je poslušao oca, potegao oružje i ispalio više hitaca, pogodivši mladića u obe ruke.

Brzom i opsežnom akcijom policije, ubrzo nakon incidenta pronađeno je dete, kao i vatreno oružje iz kog je pucano na mladića. Dok se povređeni M. R. nalazi u bolnici, policija je stavila lisice na ruke ocu iz pakla - inače starom znancu policije sa bogatim krivičnim dosijeom - dok su u slučaj hitno uključene sve nadležne službe i Centar za socijalni rad.

 

Detalji horora koji je šokirao meštane

Napad koji se odigrao sinoć oko 21 sat isprva je delovao kao klasičan kriminalni obračun. Međutim, operativni rad policije i prve izjave svedoka otkrili su skandalozne detalje koji su zapanjili i iskusne inspektore. Između osumnjičenog Slavka O. i mladića M. R. izbila je žestoka svađa, nakon čega je četrdesetčetvorogodišnjak izvadio vatreno oružje. Umesto da sam povuče oroz, gurnuo je pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i izdao mu jezivu naredbu.

Zastrašeno ili izmanipulisano dete ispalilo je više hitaca u pravcu M. R., nanevši mu ustrelne rane u predelu obe ruke. Ranjeni mladić je sa obilnim krvarenjem i teškim povredama hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu, gde mu je pružena lekarska pomoć i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

 

Pronađen pištolj, uhapšen otac sa "debelim" dosijeom

Policijske patrole su ubrzo nakon dojave blokirale ceo kraj, locirale i bezbedno zbrinule desetogodišnje dete, dok je oružje iz kog je pucano pronađeno i poslato na veštačenje. Osumnjičeni Slavko O. je odmah lišen slobode. Kako saznajemo, reč je o osobi koja odranije ima obiman policijski dosije zbog niza teških krivičnih dela, uključujući nasilničko ponašanje i ilegalno posedovanje oružja.

Zbog činjenice da je u izvršenje zločina direktno usmerio maloletno dete od svega 10 godina, slučaj je preuzeo viši tužilac, a osumnjičenom se na teret stavlja više teških krivičnih dela - od zloupotrebe maloletnog lica i naloženja izvršenja krivičnog dela, pa sve do neovlašćenog nošenja oružja i izazivanja opšte opasnosti.

 

Uključene sve službe

Zbog učestvovanja desetogodišnjaka u ovom krvavom piru, po hitnom postupku obavešten je i lokalni Centar za socijalni rad, koji će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti radi psihološke i pravne zaštite deteta. Osumnjičenom Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

(Telegraf)

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