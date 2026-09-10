OBRAZOVANJE? NE! POLITIČKO ISKUSTVO? NE! Bodiroga smenio Đokića na blokaderskoj listi,a ovo su njegove "fascinantne" preporuke (VIDEO)

BLOKADERI su mesecima kukali i tražili da u Srbiji budu raspisani izbori, a kada se to desilo, rasulo u njihovim redovima poprimilo je novi nivo: dramu oko izborne liste i kandidata koji su na njoj.

Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia

Nakon što su većinom glasova vetirali Vladana Đokića, koji im je bio nosilac, na njegovo mesto brže-bolje uskočio je bivši košarkaš Dejan Bodiroga.

I tu dolazimo do dramskog zapleta čija bi glavna teza mogla biti: kako bivši sportista, kome su političke veštine potpuno strane, uopšte može doći u obzir za bilo koju odgovornu državnu funkciju?!

Ova teza svoje uporište nalazi u jednoj činjenici koja možda i nije dovoljno poznata javnosti: Bodiroga je svojevremeno jedva završio srednju školu! Kako su prenosili mediji, odrastao je u Zrenjaninu, a kao tinejdžer je 1989. otišao u Zadar zbog košarke i tamo je istovremeno pohađao srednju školu.

Dakle, u pitanju je čovek koji je zbog sporta skoro pa batalio školu, nakrpivši jedva četiri razreda srednje škole. Dva razreda u Zrenjaninu, i dva nekako u Zadru.

Nije ni pokušao da upiše fakultet

Tokom gostovanja u jednoj emisiji navodi se da je završio srednju i osnovnu školi, a fakultet se ni ne pominje.

Imajući u vidu ove činjenice, s pravom se nameće pitanje: koliki je apsurd da neko ko sebe naziva studentskom listom, zalaže za bolju i svetliju budućnost, mesecima propagira ideju da je "obrazovanija Srbija" za nosioca liste izabere osobu koja ima ovakve kvalifikacije, ako se to kvalifikacijama uopšte može i nazvati?!

Ne tako davno, blokaderi su sami zamerili Bodirogi to što nije dovoljno obrazovan.

- Nejasni javni politički stavovi, njegova nedoslednost tokom vremena, javne ličnosti koje prelaze iz sveta sporta često se procenjuju na osnovu njihovog prethodnog angažmana - napisano je u jednom njihovom dokumentu.

Blokaderi su još jednom pokazali ono što je odavno jasno: da nemaju nikakav plan ni program jer su za kratko vreme prešli put od Đokića, kome se visoko obrazovanje, do Bodiroge, kome škola očigledno nije bila omiljeni deo mladosti.

Jasno je i da blokaderi ne poznaju kako se vodi ozbiljna državna politika jer u slučaju izbora kandidata za političku funkciju najmanje bitna stavka je koliko je neko dobar košarkaš, a glavno pitanje je da li zna da obavlja odgovornu funkciju.

Uvrede blokadera

I sami blokaderi osuli su drvlje i kamenje po Bodirogi. Čim je objavljeno da je na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio.

Prvo je izbila prava blokaderska buna koja je eskalirala u rat na mrežama s glavnom tezom kako čovek ne ume ni tri rečenice iz glave da sastavi, da je s mukom i srednju završio, a da fakultet nije video ni na slici.

I tu uvredama nije kraj, nego je dobio i etiketu da je "najgluplji među blokaderima".

"Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi!"

"Bodiroga sa mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video"

Jedno je sigurno: imenovanjem Bodiroge za nosioca liste blokaderi su još jednom pokazali koliko su nesposobni da za bilo kakvu funkciju odaberu pravog kandidata.