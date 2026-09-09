OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Dik Advokat ostaje selektor i na pragu devete deceniji života
olandski trener Dik Advokat produžio je ugovor sa fudbalskom reprezentacijom Kurasaoa i ostaće na njenoj klupi do jula sledeće godine, saopštio je Fudbalski savez te karipske zemlje.
Advokat je Kurasao predvodio do istorijskog plasmana na nedavno održano Svetsko prvenstvo, ali je potom napustio funkciju. Na mesto selektora vratio se u maju, kada je zamenio Freda Rutena.
Kurasao je na Mundijalu u Severnoj Americi zauzeo poslednje mesto u Grupi E, ali je ostvario istorijski rezultat osvajanjem boda protiv Ekvadora, pošto je meč 21. juna završen bez golova.
- Ovo je fantastična grupa za rad. Zajedno smo postigli nešto posebno i radujem se što ćemo nastaviti da gradimo na onome što smo ostvarili sa igračima i stručnim štabom - poručio je Advokat.
Iskusni holandski trener uskoro će objaviti spisak igrača za predstojeće utakmice Lige nacija KONKAKAF protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada i Tobaga.
Nekadašnji selektor Srbije (predvodio je "orlove" tokom 2014 godine) za dvadesetak dana puni 79 godina, pa bi lako moglo da se desi da na klupi Kurasaa dočeka i osamdeseti rođendan.
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