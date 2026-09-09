OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Dik Advokat ostaje selektor i na pragu devete deceniji života

olandski trener Dik Advokat produžio je ugovor sa fudbalskom reprezentacijom Kurasaoa i ostaće na njenoj klupi do jula sledeće godine, saopštio je Fudbalski savez te karipske zemlje.

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Advokat je Kurasao predvodio do istorijskog plasmana na nedavno održano Svetsko prvenstvo, ali je potom napustio funkciju. Na mesto selektora vratio se u maju, kada je zamenio Freda Rutena.

Kurasao je na Mundijalu u Severnoj Americi zauzeo poslednje mesto u Grupi E, ali je ostvario istorijski rezultat osvajanjem boda protiv Ekvadora, pošto je meč 21. juna završen bez golova.

✍️ 𝗗𝗶𝗰𝗸 𝗔𝗱𝘃𝗼𝗰𝗮𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘆𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗹𝘂𝗲 𝗪𝗮𝘃𝗲!



FFK and head coach Dick Advocaat have extended their partnership through 31 July 2027. 🇨🇼



Under Advocaat’s leadership, Curaçao has made important strides on the international stage. With this extension,… pic.twitter.com/uJXX98iYOz — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) September 9, 2026

- Ovo je fantastična grupa za rad. Zajedno smo postigli nešto posebno i radujem se što ćemo nastaviti da gradimo na onome što smo ostvarili sa igračima i stručnim štabom - poručio je Advokat.

Iskusni holandski trener uskoro će objaviti spisak igrača za predstojeće utakmice Lige nacija KONKAKAF protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada i Tobaga.

Nekadašnji selektor Srbije (predvodio je "orlove" tokom 2014 godine) za dvadesetak dana puni 79 godina, pa bi lako moglo da se desi da na klupi Kurasaa dočeka i osamdeseti rođendan.