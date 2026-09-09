Fudbal

OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Dik Advokat ostaje selektor i na pragu devete deceniji života

Olja Mrkić

09. 09. 2026. u 23:55

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olandski trener Dik Advokat produžio je ugovor sa fudbalskom reprezentacijom Kurasaoa i ostaće na njenoj klupi do jula sledeće godine, saopštio je Fudbalski savez te karipske zemlje.

ОВАЈ ЧОВЕК ЈЕ НЕУНИШТИВ: Дик Адвокат остаје селектор и на прагу девете деценији живота

FOTO: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Advokat je Kurasao predvodio do istorijskog plasmana na nedavno održano Svetsko prvenstvo, ali je potom napustio funkciju. Na mesto selektora vratio se u maju, kada je zamenio Freda Rutena.

Kurasao je na Mundijalu u Severnoj Americi zauzeo poslednje mesto u Grupi E, ali je ostvario istorijski rezultat osvajanjem boda protiv Ekvadora, pošto je meč 21. juna završen bez golova.

- Ovo je fantastična grupa za rad. Zajedno smo postigli nešto posebno i radujem se što ćemo nastaviti da gradimo na onome što smo ostvarili sa igračima i stručnim štabom - poručio je Advokat.

Iskusni holandski trener uskoro će objaviti spisak igrača za predstojeće utakmice Lige nacija KONKAKAF protiv Kostarike, Nikaragve i Trinidada i Tobaga.

Nekadašnji selektor Srbije (predvodio je "orlove" tokom 2014 godine) za dvadesetak dana puni 79 godina, pa bi lako moglo da se desi da na klupi Kurasaa dočeka i osamdeseti rođendan.

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