Fudbal

ŠOK ZA DUŠANA VLAHOVIĆA! Turci rešili da treniraju strogoću na Srbinu

М.П.

10. 09. 2026. u 10:15

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Velika pobeda Bešiktaša nad ljutim gradskim rivalom Fenerbahčeom (2:1) ostala je u senci ogromne napetosti.

ШОК ЗА ДУШАНА ВЛАХОВИЋА! Турци решили да тренирају строгоћу на Србину

Foto: Printskrin

U taboru crno-belih sa nestrpljenjem se iščekuje zvanična odluka Profesionalne fudbalske disciplinske komisije (PFDK) povodom incidenta u kojem je učestvovao Dušan Vlahović.

Srpski reprezentativac je pod istragom zbog žustre rasprave i gestikulacije usmerene ka defanzivcu protivničkog tima, Milanu Škrinjaru, a već sada je izvesno da će propustiti predstojeći duel protiv Erzuruma koji se igra u petak.

U turskim fudbalskim krugovima i tamošnjim medijima uveliko se spekuliše o ishodu postupka. Preovladava stav da će Vlahović prvobitno biti kažnjen sa tri meča suspenzije (iako je maksimalna kazna pet). Očekuje se da će pravni tim Bešiktaša odmah uložiti ekspresnu žalbu, nakon čega bi Arbitražni odbor verovatno prepolovio kaznu na dve utakmice neigranja. Ipak, pozadina celog slučaja krije mnogo dublju poruku.

Fudbalski savez Turske (TFF) planira da iskoristi primer srpskog golgetera kako bi poslao jasnu poruku svim velikim zvezdama koje stižu u tamošnji fudbal za milionske ugovore. Reputacija građena u Italiji, Engleskoj ili Španiji ne donosi nikakav privilegovan status na turskim terenima, a disciplinska pravila važiće podjednako za sve.

Prema informacijama uglednog lista „Sabah“, Vlahović je prijavljen po članu 41. Disciplinskog pravilnika zbog „uvrede“, što automatski povlači pauzu od dve do pet utakmica. Rukovodstvo kluba je u stanju pune pripravnosti, fokusirano na zvaničnu objavu PFDK-a, i već je spremilo obimnu dokumentaciju kako bi momentalno pokrenulo žalbeni postupak.



 

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