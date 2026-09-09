Hrvati prozvali Partizan: Veličaju Mladića, a nekad su nas voleli! Oni su "treći hrvatski klub“, a Tuđman...

Komšije rafalno po crno-belima...

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Kad god navijači u Srbiji iskažu nacionalno jedinstvo i odaju počast srpskim herojima, u Zagrebu se pokrene pravi medijski zemljotres. Ovoga puta, na meti zagrebačkih medija našao se Partizan. Povod? Nedavni 180. večiti derbi na kome su navijači Crvene zvezde i Partizana zajedno skandirali ime generala Ratka Mladića.

To je bilo sasvim dovoljno da zagrebački „Večernji list“ raspali rafalnu paljbu po Humskoj, ali ne kroz običnu osudu, već kroz potpuno nadrealnu tezu: Partizan je, verrovali ili ne – „treći najveći hrvatski klub“!

Komšije su srpskom klubu „očitale bukvicu“ iz istorije, pa u uvodnim redovima zgroženo konstatuju kako pristalice Mladića danas navijaju za klub koji je, po njima, zapravo izgrađen na hrvatskim temeljima.

Kao glavni adut, Hrvati po ko zna koji put iz rukava vade lik i delo svog pokojnog predsednika Franje Tuđmana. Hvale se kako je upravo Tuđman, kao predsednik SD Partizan od 1958. do 1960. godine, kumovao današnjem identitetu kluba tako što je crveno-plave dresove zamenio današnjim prepoznatljivim crno-belim!

- Nekada smo im bili dobri, a danas slave Mladića – jasna je podtekstna poruka koja provejava kroz čitav tekst u kojem Zagreb pokušava da nametne neku vrstu moralnog duga beogradskom klubu.

Da bi potkrepili svoju teoriju o „hrvatskom Partizanu“, novinari „Večernjeg“ su u pomoć pozvali Miroslava Redea (87), bivšeg fudbalera crno-belih i novinara u penziji. Rede je izvukao papir sa spiskom od tridesetak imena koja su ostavila trag u Humskoj – od Stjepana Bobeka, Zlatka Čajkovskog, preko Branka Zebeca, Bruna Belina, pa sve do trenera Florijana Matekala i Ante Mladinića.

Ipak, u ovom nacionalnom prebrojavanju krvnih zrnaca, Zagrepčani su otišli i korak dalje. Na svoj „hrvatski spisak“ su dopisali i Mostarca Ivana Ćurkovića, ali i tragično stradalog ljubimca beogradskog Juga – Dragana Mancea, rođenog Zemunca.



