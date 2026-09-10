NE PROPUSTITE OVAJ DATUM: Do kada se možete prijaviti za 6.000 dinara od države

GRAĐANI koji imaju pravo na jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara imaju još nekoliko dana da podnesu prijavu, a jedan datum posebno je važan. Krajnji rok za prijavljivanje je 21. septembar 2026. godine, pa oni koji do tada ne podnesu prijavu, a nisu među građanima kojima se novac isplaćuje automatski, mogu da propuste ovu pomoć.

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Veliko interesovanje građana pokazuje koliko je ova pomoć važna. Već prvog dana prijavljivanja broj zahteva premašio je 800.000, a građani najčešće proveravaju upravo da li moraju da se prijave i do kada to mogu da učine.

Važno je, međutim, da ne moraju svi građani da prolaze kroz proceduru prijavljivanja.

Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći biće isplaćeni automatski i za njih prijava preko portala Uprave za trezor nije potrebna. Isto važi i za nosioce prava na besplatne akcije i novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda. Njima će novac biti uplaćen na račun koji je već prijavljen za isplatu sredstava po osnovu besplatnih akcija.

Za sve ostale građane koji ispunjavaju uslove, a nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, prijava je neophodna. Ona se podnosi elektronskim putem preko portala Uprave za trezor.

Rok je 21. septembar i nakon tog datuma prijavljivanje više neće biti moguće u okviru ovog ciklusa.

Isplata novca predviđena je od 22. do 25. septembra, što znači da će građani koji su uredno prijavljeni i ispunjavaju uslove novac očekivati odmah nakon zatvaranja prijava.

Posebno je važno što nepostojanje bankovnog računa nije prepreka za dobijanje pomoći. Za građane koji nemaju odgovarajući račun predviđeno je otvaranje namenskog računa u Banci Poštanska štedionica.

Građani koji nisu sigurni da li treba da se prijave mogu prvo da provere svoj status na portalu Uprave za trezor. Na istom mestu dostupna je i provera statusa već podnete prijave, kao i mogućnost prijavljivanja problema u vezi sa isplatom.

Zato je najvažnije da građani ne čekaju poslednji dan. Za one koji nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, 21. septembar je datum koji treba zapamtiti: do tada prijava mora biti podneta kako bi se ostvarilo pravo na 6.000 dinara.

Drugim rečima, ko ne dobija novac automatski, ima još samo do 21. septembra da se prijavi.

(Telegraf Biznis)