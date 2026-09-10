Društvo

NE PROPUSTITE OVAJ DATUM: Do kada se možete prijaviti za 6.000 dinara od države

V.N.

10. 09. 2026. u 11:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRAĐANI koji imaju pravo na jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara imaju još nekoliko dana da podnesu prijavu, a jedan datum posebno je važan. Krajnji rok za prijavljivanje je 21. septembar 2026. godine, pa oni koji do tada ne podnesu prijavu, a nisu među građanima kojima se novac isplaćuje automatski, mogu da propuste ovu pomoć.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ОВАЈ ДАТУМ: До када се можете пријавити за 6.000 динара од државе

Foto: AI Generated/Gemini

Veliko interesovanje građana pokazuje koliko je ova pomoć važna. Već prvog dana prijavljivanja broj zahteva premašio je 800.000, a građani najčešće proveravaju upravo da li moraju da se prijave i do kada to mogu da učine.

Važno je, međutim, da ne moraju svi građani da prolaze kroz proceduru prijavljivanja.

Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći biće isplaćeni automatski i za njih prijava preko portala Uprave za trezor nije potrebna. Isto važi i za nosioce prava na besplatne akcije i novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda. Njima će novac biti uplaćen na račun koji je već prijavljen za isplatu sredstava po osnovu besplatnih akcija.

Za sve ostale građane koji ispunjavaju uslove, a nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, prijava je neophodna. Ona se podnosi elektronskim putem preko portala Uprave za trezor.

Rok je 21. septembar i nakon tog datuma prijavljivanje više neće biti moguće u okviru ovog ciklusa.

Isplata novca predviđena je od 22. do 25. septembra, što znači da će građani koji su uredno prijavljeni i ispunjavaju uslove novac očekivati odmah nakon zatvaranja prijava.

Posebno je važno što nepostojanje bankovnog računa nije prepreka za dobijanje pomoći. Za građane koji nemaju odgovarajući račun predviđeno je otvaranje namenskog računa u Banci Poštanska štedionica.

Građani koji nisu sigurni da li treba da se prijave mogu prvo da provere svoj status na portalu Uprave za trezor. Na istom mestu dostupna je i provera statusa već podnete prijave, kao i mogućnost prijavljivanja problema u vezi sa isplatom.

Zato je najvažnije da građani ne čekaju poslednji dan. Za one koji nisu obuhvaćeni automatskom isplatom, 21. septembar je datum koji treba zapamtiti: do tada prijava mora biti podneta kako bi se ostvarilo pravo na 6.000 dinara.

Drugim rečima, ko ne dobija novac automatski, ima još samo do 21. septembra da se prijavi.

(Telegraf Biznis)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI

JOKER TIKET ULAZI U IGRU KAD TI JE NAJPOTREBNIJI