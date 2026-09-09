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Šahovski savez Srbije obeležio 78. rođendan: Možemo do medalje u Uzbekistanu

Olja Mrkić

09. 09. 2026. u 14:48

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Šahovski savez Srbije svečanom Akademijom obeležio je 78. rođendan.

Шаховски савез Србије обележио 78. рођендан: Можемо до медаље у Узбекистану

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Svečanost je održana u prisustvu brojnih zvanica među kojima su bili i ministar sporta u vladi Republike Srbije Zoran Gajić, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević.

Predsednik Šahovskog Saveza Srbije Andrija Jorgić istakao je da se obeležava prvih 78 godina, a kao poseban rezultat u minuloj godini izdvojio je uvođenje šaha u škole i otvaranja Šahovske akademije.

- Čeka nas Šahovska olimpijada u Uzbekistanu, cilj je da budemo među deset najbolje rangiranih ekipa u obe konkudencije, a uz malo sreće da se okitimo i nekom od medalja - istakao je Jorgić.

Srbija je na prethodnoj šahovskoj olimpijadi, održanoj u budimpešti 2024. godine, zauzela peto mesto na Open iventu, a bronzana medalja koja bi bila prva za naš šah posle 1980. godine, izmakla nam je samo zbog slabijeg Sonebornovog kriterijuma.

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