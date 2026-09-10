Mijatović bez dlake na jeziku: "Ovaj tim nije za titulu, navijači se s razlogom bune, nema plakanja za..."

Uknjučio se u program uživo i analizirao situaciju

FOTO: Z. Jovanović

Nekadašnji proslavljeni fudbaler i bivši sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović, otvoreno je u španskim medijima analizirao trenutnu krizu igre „kraljevskog kluba” pod vođstvom Žozea Murinja, osvrnuvši se i na sve glasnije nezadovoljstvo i zvižduke publike na stadionu „Santjago Bernabeu”.

Gostujući u popularnoj emisiji „El Largero” na radio-stanici „SER”, strelac istorijskog gola za Real iz 1998. godine najpre je prokomentarisao reakciju navijača tokom meča Lige šampiona, u kojem je madridski tim uprkos pobedi (2:1) ispraćen salvom zvižduka.

– Iznenadili su me ti zvižduci jer smo pobeđivali, ali to zapravo vuče korene od pre dve godine. Ljudi su već ljuti jer poslednjih nekoliko godina nisu osvajani trofeji i malo im je potrebno da počnu da zvižde. Nisu baš srećni – izjavio je Mijatović.

Legendarni fudbaler, donedavno čelnik Partizana, smatra da tim trenutno ne deluje šampionski i krivi pojedine igrače za reakciju tribina:

– Real Madrid u ovom trenutku ne nudi nikakve garancije da ima tim za osvajanje La Lige. Takođe, vidljivo je i ponašanje pojedinih fudbalera koje u određenim trenucima ljuti navijače. U pitanju je nedostatak fudbala, ali fudbaleri moraju da nastave da rade svoj posao čak i kada imaju ljude protiv sebe, a Murinjo to savršeno razume.

Ipak, Mijatović apeluje na strpljenje kada je u pitanju rad portugalskog stručnjaka.

– Još uvek je početak, ali vidi se određena ozbiljnost... Malo po malo, Mou će postići ono što želi: čvrst, kompaktan tim koji je smrtonosan u kontranapadima. Idemo korak po korak. Moramo biti strpljivi. Ne treba im suditi sada, na osnovu samo pet odigranih utakmica.

🫠 🔍 ¿Le basta al Real Madrid con Bernardo Silva para su problema de fútbol? I Mijatovic, en #ElLarguero



❌"No hay que llorar por los que ya no están, hay que confiar en los que ESTÁN y no compararlos"



🪄 "Aún me falta un DIRECTOR de orquesta que podría haber sido Rodri" pic.twitter.com/Wzpe9Bp0D3 — El Larguero (@ellarguero) September 9, 2026

Jedna od glavnih tema bio je vezni red Madriđana nakon odlaska legendarnog tandema Modrić–Kros. Mijatović ističe da poređenja nemaju smisla i otkriva šta ekipi trenutno nedostaje:

– Real Madrid ima kapacitet da napreduje. Nema potrebe da plačemo za igračima koji više nisu tu, a koji su ispisali istoriju, poput Luke Modrića i Tonija Krosa. Nedostaju nam... ali gde naći igrače poput njih dvojice? Moramo verovati onima koji su već ovde i nikada ih ne upoređivati sa Modrićem i Krosom. Meni u Realu i dalje nedostaje dirigent igre... To je bez ikakvih problema mogao da bude Rodri, ali to nije bilo izvodljivo i sada rešenje moramo potražiti unutar postojećeg igračkog kadra.

Za kraj, popularni Peđa je poslao jasno upozorenje upravi i stručnom štabu u vezi sa atmosferom oko kluba:

– Real Madrid može da bude bolji, ali navijači su trenutno u stanju pobune i protestuju. I to će se nastaviti sve dok tim na terenu ne pokaže nešto sasvim drugačije – zaključio je Mijatović.