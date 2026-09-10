Fudbal

Mijatović bez dlake na jeziku: "Ovaj tim nije za titulu, navijači se s razlogom bune, nema plakanja za..."

М.М.

10. 09. 2026. u 10:55

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Uknjučio se u program uživo i analizirao situaciju

Мијатовић без длаке на језику: Овај тим није за титулу, навијачи се с разлогом буне, нема плакања за...

FOTO: Z. Jovanović

Nekadašnji proslavljeni fudbaler i bivši sportski direktor Real Madrida, Predrag Mijatović, otvoreno je u španskim medijima analizirao trenutnu krizu igre „kraljevskog kluba” pod vođstvom Žozea Murinja, osvrnuvši se i na sve glasnije nezadovoljstvo i zvižduke publike na stadionu „Santjago Bernabeu”.

Gostujući u popularnoj emisiji „El Largero” na radio-stanici „SER”, strelac istorijskog gola za Real iz 1998. godine najpre je prokomentarisao reakciju navijača tokom meča Lige šampiona, u kojem je madridski tim uprkos pobedi (2:1) ispraćen salvom zvižduka.

Iznenadili su me ti zvižduci jer smo pobeđivali, ali to zapravo vuče korene od pre dve godine. Ljudi su već ljuti jer poslednjih nekoliko godina nisu osvajani trofeji i malo im je potrebno da počnu da zvižde. Nisu baš srećni – izjavio je Mijatović.

Legendarni fudbaler, donedavno čelnik Partizana, smatra da tim trenutno ne deluje šampionski i krivi pojedine igrače za reakciju tribina:

Real Madrid u ovom trenutku ne nudi nikakve garancije da ima tim za osvajanje La Lige. Takođe, vidljivo je i ponašanje pojedinih fudbalera koje u određenim trenucima ljuti navijače. U pitanju je nedostatak fudbala, ali fudbaleri moraju da nastave da rade svoj posao čak i kada imaju ljude protiv sebe, a Murinjo to savršeno razume.

Ipak, Mijatović apeluje na strpljenje kada je u pitanju rad portugalskog stručnjaka.

Još uvek je početak, ali vidi se određena ozbiljnost... Malo po malo, Mou će postići ono što želi: čvrst, kompaktan tim koji je smrtonosan u kontranapadima. Idemo korak po korak. Moramo biti strpljivi. Ne treba im suditi sada, na osnovu samo pet odigranih utakmica.

Jedna od glavnih tema bio je vezni red Madriđana nakon odlaska legendarnog tandema Modrić–Kros. Mijatović ističe da poređenja nemaju smisla i otkriva šta ekipi trenutno nedostaje:

Real Madrid ima kapacitet da napreduje. Nema potrebe da plačemo za igračima koji više nisu tu, a koji su ispisali istoriju, poput Luke Modrića i Tonija Krosa. Nedostaju nam... ali gde naći igrače poput njih dvojice? Moramo verovati onima koji su već ovde i nikada ih ne upoređivati sa Modrićem i Krosom. Meni u Realu i dalje nedostaje dirigent igre... To je bez ikakvih problema mogao da bude Rodri, ali to nije bilo izvodljivo i sada rešenje moramo potražiti unutar postojećeg igračkog kadra.

Za kraj, popularni Peđa je poslao jasno upozorenje upravi i stručnom štabu u vezi sa atmosferom oko kluba:

Real Madrid može da bude bolji, ali navijači su trenutno u stanju pobune i protestuju. I to će se nastaviti sve dok tim na terenu ne pokaže nešto sasvim drugačije – zaključio je Mijatović.

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