Politika

"ETO, HOLIDEJ I 25.10." Jovanov: Nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej

В. Н.

10. 09. 2026. u 09:11

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MILENKO Jovanov (SNS) reagovao je na izjavu Zorana Lutovca, koji je imao zamerke na račun datuma održavanja izbora.

ЕТО, ХОЛИДЕЈ И 25.10. Јованов: Нема тог дана у календару, а да њима није неки холидеј

Foto: Tanjug/Peđa Vučković

- Eto, holidej i 25.10. Rekoh nedavno da nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej i da bi mogli da se održe izbori. I kao što se da videti, stvarno nema - napisao je Jovanov na mreži X.

Lutovcu je zasmetalo što se izbori održavaju u, kako kaže, vreme ekskurzija učenika četvrtih razreda srednjih škola, koji imaju pravo glasa.

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