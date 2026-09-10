"ETO, HOLIDEJ I 25.10." Jovanov: Nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej
MILENKO Jovanov (SNS) reagovao je na izjavu Zorana Lutovca, koji je imao zamerke na račun datuma održavanja izbora.
- Eto, holidej i 25.10. Rekoh nedavno da nema tog dana u kalendaru, a da njima nije neki holidej i da bi mogli da se održe izbori. I kao što se da videti, stvarno nema - napisao je Jovanov na mreži X.
Lutovcu je zasmetalo što se izbori održavaju u, kako kaže, vreme ekskurzija učenika četvrtih razreda srednjih škola, koji imaju pravo glasa.
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