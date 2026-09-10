BLOKADERSKA LISTA NUDI "PRAVDU" SA ULICE I PRETNJE NARODU: Jovo Bakić, prvi govornik sutrašnjeg protesta, otvoreno ruši ustavni poredak

SUTRAŠNjI blokaderski protest i zvanično skida rukavice, pretvarajući se u predizborni skup koji jasno i ogoljeno definiše politiku takozvane studentske liste. Izbor Jova Bakića za prvog govornika više nije samo politički potez – to je zvanična potvrda da je njihova jedina politika nasilje, progon i rušenje države.

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Dok građanima ne nude apsolutno nikakav program, nikakav plan za ekonomiju i javno dobro, niti svest o tome kako se brine o narodu, sada su nam precizno demonstrirali šta planiraju sa onima koji ne misle kao oni.

Rečnik političkog progona dobio je svoje jasne obrise kroz:

Najave jurenja neistomišljenika po ulicama

Metafore o "dinstanju" i "prženju" građana Srbije

Otvorene pretnje i zastrašivanje većinskog naroda



Ono što najviše zabrinjava i što predstavlja crvenu liniju za svako demokratsko društvo jeste potpuno odricanje od institucija i vladavine prava. Kada prvi govornik liste bukvalno poruči „kakav sud, uzmimo pravdu u svoje ruke“, on ne ruši samo trenutnu vlast – on ruši ustavni poredak.

To je direktan poziv na bezakonje, linč i anarhiju. Time nam blokaderi jasno stavljaju do znanja da za njih sudovi, zakoni i legalne institucije ne postoje. Umesto pravne države, oni nude zakon rulje i ulične preke sudove za sve koji odbiju da im se povinuju.

Građani Srbije sada imaju jasnu sliku: izbor nije između dve političke opcije, već između stabilnih institucija i potpunog uličnog nasilja.