"Napiću se da sve zaboravim": Hit izjava 6. igračice sveta posle ispadanja sa US Opena

Teško joj je pao poraz od Sabalenke

Foto: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Češka teniserka Linda Noskova teško je podnela poraz od prve igračice sveta Arine Sabalenke u četvrtfinalu US Opena, a na konferenciji za medije iskreno je otkrila nesvakidašnji plan kako namerava da preboli propuštene prilike – uz pomoć alkohola.

Noskova je bila na korak od senzacije protiv branioca titule. Imala je brejk prednosti u odlučujućem setu (4:2), kao i mini-brejk na startu taj-brejka, ali je Sabalenka ipak uspela da preokrene i slavi sa 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

Vidno razočarana, 21-godišnja Čehinja nasmejala je novinare priznanjem kako će provesti naredne dane.

- Uradiću nešto... Ostaću u Njujorku još tri dana. Napiću se i zaboraviti sve ovo. Na svu sreću, dovoljno sam odrasla da to mogu da uradim - rekla je šesta teniserka sveta kroz osmeh, izazvavši reakcije i smeh u pres sali.

Ona je dodala da veoma voli Njujork i da planira da provede vreme sa prijateljima koji će joj pomoći da skrene misli sa tenisa.

- Već sam gledala predstavu na Brodveju, volim ovaj grad. Imam mnogo mesta koja želim da posetim i sjajne prijatelje ovde koji će mi sve pokazati. Nadam se da ću zaboraviti na ovaj meč u narednih nekoliko sati - dodala je Čehinja.

Osvrćući se na sam duel, Noskova je priznala da žali za propuštenim šansama u ključnim trenucima, ali i odala priznanje protivnici.

- Mogla sam mnoge stvari da uradim drugačije. Imati brejk u trećem setu i prednost na početku taj-brejka nije mala stvar. Frustrirajuće je, ali donela sam neke pogrešne odluke u prelomnim momentima. S druge strane, Arina je tada odigrala svoj najbolji tenis, što mi uopšte nije olakšalo posao - zaključila je Noskova.