"Napiću se da sve zaboravim": Hit izjava 6. igračice sveta posle ispadanja sa US Opena
Teško joj je pao poraz od Sabalenke
Češka teniserka Linda Noskova teško je podnela poraz od prve igračice sveta Arine Sabalenke u četvrtfinalu US Opena, a na konferenciji za medije iskreno je otkrila nesvakidašnji plan kako namerava da preboli propuštene prilike – uz pomoć alkohola.
Noskova je bila na korak od senzacije protiv branioca titule. Imala je brejk prednosti u odlučujućem setu (4:2), kao i mini-brejk na startu taj-brejka, ali je Sabalenka ipak uspela da preokrene i slavi sa 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).
Vidno razočarana, 21-godišnja Čehinja nasmejala je novinare priznanjem kako će provesti naredne dane.
- Uradiću nešto... Ostaću u Njujorku još tri dana. Napiću se i zaboraviti sve ovo. Na svu sreću, dovoljno sam odrasla da to mogu da uradim - rekla je šesta teniserka sveta kroz osmeh, izazvavši reakcije i smeh u pres sali.
Ona je dodala da veoma voli Njujork i da planira da provede vreme sa prijateljima koji će joj pomoći da skrene misli sa tenisa.
- Već sam gledala predstavu na Brodveju, volim ovaj grad. Imam mnogo mesta koja želim da posetim i sjajne prijatelje ovde koji će mi sve pokazati. Nadam se da ću zaboraviti na ovaj meč u narednih nekoliko sati - dodala je Čehinja.
Osvrćući se na sam duel, Noskova je priznala da žali za propuštenim šansama u ključnim trenucima, ali i odala priznanje protivnici.
- Mogla sam mnoge stvari da uradim drugačije. Imati brejk u trećem setu i prednost na početku taj-brejka nije mala stvar. Frustrirajuće je, ali donela sam neke pogrešne odluke u prelomnim momentima. S druge strane, Arina je tada odigrala svoj najbolji tenis, što mi uopšte nije olakšalo posao - zaključila je Noskova.
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