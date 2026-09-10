DA LI JE VUČIĆ NEŠTO ZNAO ŠTO MI NISMO ZNALI? Blokaderi upravo razmatraju koga će umesto Bodiroge
DA li je Aleksandar Vučić nešto znao što mi nismo znali, kada je rekao da će blokaderi da zamene Bodirogu zbog nedostatka kvalifikacija?
Kako saznajemo, krovna radna grupa studenata blokadera upravo razmatra koga će umesto Bodiroge!
Vučić je sinoć, u svom obraćanju iz Pariza, na pitanje novinara komentarisao to što je prvi na studentako-blokaderskoj listi Dejan Bodiroga, čovek koji nije nikada upisivao fakultet.
- Ja, našim političkim protivnicima želim sve najbolje. Želim im da ostanu pri svojim principima "znanje je moć", "stručnost je znanje." Ne želim da verujem da će oni da kandiduju neobrazovane i ne stručne kadrove. Uvek ću da pokazujem poštovanje prema našim protivnicima. Verujem da ćemo čuti i njihove planove, i njihove programe, baš kao što nismo mogli da ih čujemo u poslednje vreme, kao što nismo mogli da čujemo ni stanovišta za važna politička pitanja, ne samo po pitanju smrti generala Mladića, nego i po pitanju "hoćete li uvoditi sankcije Rusiji ili nećete", "kakav je odnos prema NR Kini" i tako dalje... Ali to je za neko drugo vreme. Ja im želim svu sreću, a narod u Srbiji će doneti odluku - kazao je Vučić.
Na pitanje novinara da li bi, ukoliko bi se desilo da oni pobede, naša zemlja možda bila prva koju vodi jedan srednjoškolac, Vučić je odgovorio:
- Ne bi bila prva, niti bi oni dali njemu da vodi, a bila bi jedna od 3 ili 4 zemlje u svetu. Ali, kako da vam kažem, ja ne mislim da je to najvažnija stvar. Mislim da postoje mnogo važnija pitanja. Ne delim ljude po tome koju su školu završili, već delim ljude po sposobnostima, po nivou obrazovanja. Nivo obrazovanja ne mora da bude uvek usklađen sa formalnim obrazovanjem. Nažalost, u slučaju koji vi pominjete, je nivo suštinskog obrazovanja značajno niži od formalnog. Nažalost. Ali verujem da će oni to izmeniti, siguran sam da hoće. Ne verujem da će ostati pri tako lošoj odluci - rekao je Vučić.
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