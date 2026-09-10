Politika

DA LI JE VUČIĆ NEŠTO ZNAO ŠTO MI NISMO ZNALI? Blokaderi upravo razmatraju koga će umesto Bodiroge

В. Н.

10. 09. 2026. u 09:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DA li je Aleksandar Vučić nešto znao što mi nismo znali, kada je rekao da će blokaderi da zamene Bodirogu zbog nedostatka kvalifikacija?

ДА ЛИ ЈЕ ВУЧИЋ НЕШТО ЗНАО ШТО МИ НИСМО ЗНАЛИ? Блокадери управо разматрају кога ће уместо Бодироге

Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako saznajemo, krovna radna grupa studenata blokadera upravo razmatra koga će umesto Bodiroge!

Vučić je sinoć, u svom obraćanju iz Pariza, na pitanje novinara komentarisao to što je prvi na studentako-blokaderskoj listi Dejan Bodiroga, čovek koji nije nikada upisivao fakultet.

- Ja, našim političkim protivnicima želim sve najbolje. Želim im da ostanu pri svojim principima "znanje je moć", "stručnost je znanje." Ne želim da verujem da će oni da kandiduju neobrazovane i ne stručne kadrove. Uvek ću da pokazujem poštovanje prema našim protivnicima. Verujem da ćemo čuti i njihove planove, i njihove programe, baš kao što nismo mogli da ih čujemo u poslednje vreme, kao što nismo mogli da čujemo ni stanovišta za važna politička pitanja, ne samo po pitanju smrti generala Mladića, nego i po pitanju "hoćete li uvoditi sankcije Rusiji ili nećete", "kakav je odnos prema NR Kini" i tako dalje... Ali to je za neko drugo vreme. Ja im želim svu sreću, a narod u Srbiji će doneti odluku - kazao je Vučić.

Na pitanje novinara da li bi, ukoliko bi se desilo da oni pobede, naša zemlja možda bila prva koju vodi jedan srednjoškolac, Vučić je odgovorio:

- Ne bi bila prva, niti bi oni dali njemu da vodi, a bila bi jedna od 3 ili 4 zemlje u svetu. Ali, kako da vam kažem, ja ne mislim da je to najvažnija stvar. Mislim da postoje mnogo važnija pitanja. Ne delim ljude po tome koju su školu završili, već delim ljude po sposobnostima, po nivou obrazovanja. Nivo obrazovanja ne mora da bude uvek usklađen sa formalnim obrazovanjem. Nažalost, u slučaju koji vi pominjete, je nivo suštinskog obrazovanja značajno niži od formalnog. Nažalost. Ali verujem da će oni to izmeniti, siguran sam da hoće. Ne verujem da će ostati pri tako lošoj odluci - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice