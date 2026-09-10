Totalno rasulo u Tirani! Albanac koji voli Srbe optužen za pranje novca! Ovo mu nikada neće oprostiti

DRAMA u Albaniji!

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Nekadašnji albanski fudbaler i poznati sportski funkcioner Igli Tare zvanično je osumnjičen za pranje novca u Albaniji, saopštilo je albansko Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK). Ova medijski izuzetno ispraćena afera direktno povezuje bivšeg sportskog direktora Milana i Lacija sa korupcionaškim skandalom u samom državnom vrhu.

Istraga protiv Tarea proširena je u okviru opsežnog predmeta protiv bivše potpredsednice Vlade Albanije, Belinde Baluku. Baluku, koja važi za blisku saradnicu premijera Edija Rame, smenjena je i optužena za favorizovanje i nameštanje javnih nabavki u dva velika putna infrastrukturna projekta vredna nekoliko stotina miliona evra.

Prema zvaničnim navodima tužilaštva, Baluku je iskoristila Tarea kako bi sakrila nelegalno stečenu imovinu. Na ime bivšeg fudbalera fiktivno su registrovane dve luksuzne vile na jonskoj obali, u mondenskim mestima Dermi i Palasa, koje su sada pravosnažno zaplenjene od strane države.



"U cilju prikrivanja koristi stečene koruptivnim krivičnim delom, optužena Belinda Baluku je iskoristila građanina Iglija Tarea, koji je sproveo fiktivne pravne radnje", navodi se u zvaničnom saopštenju SPAK-a.

Igli Tare, koji pored albanskog poseduje i italijansko državljanstvo, zabeležio je 67 nastupa za nacionalni tim. Tokom uspešne igračke karijere na Apeninima nastupao je za Brešu, Bolonju i Lacio.

Nakon završetka igračke karijere, Tare je izgradio prepoznatljivo ime kao sportski direktora Lacija, pa Milana. Funkciju direktora u Laciju obavljao je u dva navrata (sezone 2008/2009 i 2022/2023). Na ovim pozicijama ostao je upamćen po odličnoj saradnji sa srpskim fudbalerima, među kojima se ističu transferi i afirmacija Sergeja Milinković-Savića i Strahinje Pavlovića. Poziciju sportskog direktora "Rosonera" pokrivao je od 2024. do maja 2026. godine.

Tare je već prošao kroz višečasovna ispitivanja od strane specijalnih istražitelja. Ova akcija deo je šireg i oštrog obračuna albanskog pravosuđa sa sistemskom korupcijom, budući da su reforma pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala ključni uslovi za napredak Albanije u evrointegracijama. Pod lupom tužilaštva do sada se našlo više bivših ministara iz kabineta Edija Rame.