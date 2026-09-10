Tenis

Ovo se desilo sad i ko zna kad! Istorijski sudar u polufinalu US Open-a kakav svet nije video pola veka!

М.П.

10. 09. 2026. u 06:24

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Ovogodišnje Otvoreno prvenstvo SAD u tenisu dostiglo je svoj vrhunac.

Ово се десило сад и ко зна кад! Историјски судар у полуфиналу УС Опен-а какав свет није видео пола века!

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Nakon dve nedelje neverovatnih preokreta, maratonskih mečeva koji su rušili rekorde po kasnom završetku i šokantnih eliminacija favorita, poznati su svi polufinalisti zvaničnog turnira u Njujorku. Publika na kultnom stadionu "Artur Eš" svedočiće istorijskim trenucima, kako u muškoj, tako i u ženskoj konkurenciji.

Najveću senzaciju četvrtfinala priredio je mladi Ben Šelton, koji je u epskom i fizički iscrpljujućem meču dugom četiri i po sata eliminisao branioca titule i drugog nosioca, Karlosa AL

AP Photo/Heather Khalifa

 

karaza. Meč koji je završen u čak 3.33 ujutru po lokalnom vremenu ušao je u istoriju kao najkasniji finiš u istoriji turnira. Šelton je time zakazao sveamerički polufinalni duel protiv Frensisa Tijafoa, koji je prethodno napravio neverovatan preokret i vratio se posle dva seta zaostatka protiv Aleksa Mikelsena.

Ovaj duel u petak ne donosi samo garantovano mesto za jednog Amerikanca u nedeljnom finalu — što domaća publika čeka još od vremena Endija Rodika — već ima i ogromnu istorijsku težinu. Pobednik ovog meča postaće prvi tamnoputi Amerikanac u finalu US Open-a još od samog Artura Eša pre više od pola veka.

Foto: Tanjug/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

 

U drugom polufinalu snage će odmeriti prvi nosilac, Nemac Aleksandar Zverev, koji dočekuje raspucanog i nezgodnog Rusa Karena Hačanova. Dok je Zverev bez većih problema savladao Botika van de Zandshulpa, Hačanov je do polufinala stigao nešto svežiji, nakon što mu je Belgijanac Aleksander Bloks predao meč zbog povrede.

Ništa manje uzbuđenja ne očekuje nas ni u ženskom delu žreba. Kazahstanska teniserka Elena Ribakina već je napravila ogroman uspeh pošto je samom prečicom do polufinala i trijumfom nad Dženg Ćinven osigurala preuzimanje prvog mesta na WTA listi od ponedeljka. Njena naredna prepreka biće domaća favoritkinja i dvostruka grend slem šampionka Koko Gof, koja je u polufinale prošla posle dramatične borbe i pobede nad mladom Mirom Andrejevom.

Drugi polufinalni par donosi istinski klasik i reprizu finala iz 2024. godine. Prva kosturašica Arina Sabalenka suočiće se sa domaćom uzdanicom Džesikom Pegulom. Sabalenka vodi u međusobnom skoru, ali će Njujork svim srcem biti uz Pegulu, koja igra tenis života na ovogodišnjem turniru.

Njujork je spreman za završne bitke. Ostaje pitanje — mogu li Amerikanci pred svojom ludom publikom da zadrže oba trofeja kod kuće? 
 

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