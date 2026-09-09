Amerika na nogama: Koko Gof savladala Ruskinju, usred NJujorka za polufinale Ju-Es opena
Američka teniserka je posle maratonske borbe uspela da savlada Miru Andrejevu sa 2:1, 2:6, 7:6 (7), 6:2.
Gof je tako prošla u svoje sedmo grend slem polufinale.
Viđen je izuzetno uzbudljiv meč.
Andrejeva je dominirala u prvom setu, dok je Gof bila potpuno van ritma. Napravila je ogroman broj neiznuđenih grešaka, što je mlada Ruskinja iskoristila i tako stigla do prednosti.
Imala je Mira dve meč lopte u taj-brejku drugog seta. Međutim, uspela je Gof da ih neutrališe, a zatim sa 9:7 izbori odlučujući set.
Andrejeva je još neko vreme uspevala da parira, ali je Gof rano napravila brejk u trećem setu. Nedugo zatim je još jednom oduzela servis protivnici i mirno privela meč kraju.
Gof će u borbi za finale igrati protiv Elene Ribakine, koja je bila bolja od Kineskinje Ćinven Dženg, pa će od ponedeljka biti prva teniserka sveta.
U prvom polufinalu US opena sastaće se Arina Sabalenka i Džesika Pegula.
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