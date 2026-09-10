OVAKO JE BLOKADER ŠOŠKIĆ OTERAO SRBE U SIROMAŠTVO I BANKROT: Snimci iz 2010, 2011. i 2012. sve otkrivaju (VIDEO)

DEJAN Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), a danas blokader sa dna kace čije se ime sve glasnije povezuje sa zgubidanskim političkim kombinacijama, ponovo bi da odlučuje o sudbini države koju je kao neznalica i neradnik godinama terao u bankrot i nezapamćeno siromaštvo.

Foto: Printskrin/Jutjub/Lažomer

Šoškić je funkciju guvernera preuzeo 2010. godine, a napustio ju je u avgustu 2012. godine. Prema javno dostupnim podacima i analizama, tokom njegovog mandata Srbija je bila na ivici kolapsa o čemu su najbolje i tada svedočili građani naše zemlje.

Oni su grcali u dugovima, a na desetine hiljada njih živelo je u uslovima nedostojnim čoveka. Šoškić je tada uništavao dinar radeći za lobije, a pravdao se "stanjem u svetu". Danas je, podsećanja radi, pola sveta u ratu, a dinar je stabilan kao stena.

Inače, Šoškić je mandat završio dovevšći državu na ivicu ambisa, a ovaj snimak najbolje pokazuje kako se "živelo" dok je on bio u fotelji.

Međutim, tu nije kraj. Pogledajte snimak iz 2010, kao i iz januara i od 14. juna 2011. godine koji govore više od hiljadu reči.

Video-zapis koji je u medijima objavljen u maju 2012. godine takođe slikovito prikazuje kako je blokader Dejan Šoškić gazio i narod i državu.

Međutim, ono što je posebno skandalozno, jeste da Šoškić ni godinama nakon što je otišao s funkcije nije prestajao da radi protiv sopstvenog naroda. Pogledajte kako je 2018. lobirao da se građanima naše zemlje ne povećavaju penzije i plate.

Podsetimo, u vreme kada je Dejan Šoškić bio na čelu NBS dinar je prema evru oslabio za čak oko 10,5 odsto, uz više od dve milijarde evra deviznih rezervi potrošenih na intervencije. Koliko je situacija bila dramatična za našu zemlju najbolje je nedavno dodatno pojasnio ministar finansija Siniša Mali, koji je podsetio da je kurs evra sa oko 81 dinar otišao do 113,13 dinara tokom 2012. godine. A danas? Na kursnoj listi NBS od 8. septembra 2026. godine evro je oko 117,3 dinara po srednjem kursu.

Dakle, razlika je ogromna kada se pogleda širi period: nekada su građani gledali kako dinar slabi iz godine u godinu, dok je poslednjih godina kurs prema evru znatno stabilniji. Zato je važno postaviti jedno ključno pitanje: "Ako je danas pola sveta u ratovima i velikim geopolitičkim krizama, kako to da dinar uspeva da bude stabilan, a u vreme kada je Šoškić bio guverner nije bilo potrebno ni približno toliko velikih globalnih potresa da domaća valuta ozbiljno oslabi?".