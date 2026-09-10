"KAO U VREME NDH, KADA SU SRBI PLIVALI SAVOM I DUNAVOM!" Uzelac: Kada bi Bakić vodio Srbiju ne bi kamen na kamenu ostao
"VEĆ se otkrivaju ideološki obrisi ove liste: radikalno-levičarsko (što nismo ni sumnjali) terorisanje političkih neistomišljenika, ono što slušamo već dve godine," poručio je politikolog Nenad Uzelac i detaljno opisao ideologiju tzv. studentske liste.
"Čitam vest da će govornik na skupu studenata u blokadi sutra u Novom Sadu, već predizbodnom, biti niko drugi no Jovo Bakić.
"I setim se onih njegovih izjava kako će njegovi politički protivnici da plivaju Savom i Dunavom, kako će dobijati batine..."
"I razmišljam kada su to Srbi poslednji put plivali Savom i Dunavom. Setim se da je to bilo iz perioda raznih stratišta i NDH, kada su ih Beograđani sakupljali pored obala na Kalemegdanu, i sahranjivali u grobnice oko Beograda. I to je ono što ćemo da slušamo i sutra - pretnje, plivanje..."
"Ludnica. Ludnica!"
"Da Jovo Bakić vodi državu ne bi kamen na kamenu ostao od Srbije, samo zato što on sve gleda kroz svoju radikalno levu ideologiju, a ne kroz realnu politiku."
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