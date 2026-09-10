SAMIT U ERI GLOBALNIH POLITIČKIH IZAZOVA! Vučić: Možemo da imamo svoje male satelite i senzore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas je po dolasku na Međunarodni samit o svemiru u Parizu izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju i da bismo mogli da imamo svoje male satelite.

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"Danas je ovaj samit veoma važan, naravno, on se dešava u eri globalnih političkih izazova i rekao bih međusobnih trvenja. I tu je sad borba, s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali s druge strane i između Evropljana i svih drugih, jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor. I verujem da je to i za nas veoma važno", rekao je Vučić novinarima na dolasku.

Napomenuo je da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama.

"Ali, možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promena. Osim poljoprivrede i klimatskih promena, imate odbrambenu industriju, imate elementarne nepogode i mogućnost da ih sprečavate i sagledavate. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja, kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo", istakao je Vučić.

Samit se održava u zgradi Gran Pale, a na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Skup je prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena za svemirski sektor.

Samit otvara Makron, a predviđeno je da se učesnicima obrati i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Predsednik Vučić učestvovaće u prvom Okruglom stolu, pod nazivom "Budući svemir za svet koji se brzo menja", a koji počinje u 11.20 časova.

Učesnici te sesije biće, kako je najavljeno, između ostalih, predsednik Vijetnama To Lam, predsednik vlade Luksemburga Luk Friden i premijer Bugarske Rumen Radev.

Na Samitu će se okupiti skoro 120 stranih delegacija, na poziv predsednika Francuske, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenata, naučnike, vojske, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Samit ima za cilj da promoviše otvoren i direktan dijalog, kao i perspektive i puteve za rad i akciju kroz razgovore na visokom nivou, saopštenja i radionice.

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