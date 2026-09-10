ZAPALIĆE SVE KOJI NEĆE DA GLASAJU ZA BLOKADERE: Jovo Bakić i N1 udarnički zastrašuju građane Srbije pred izbore
GOSTUJUĆI na blokaderskoj N1, Jovo Bakić ponovo je poslao brutalne poruke zastrašivanja građanima Srbije koji ne žele da podrže blokadere.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu Skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026.
Blokader Jovo Bakić, tim povodom, iskoristio je prostor na televiziji N1 kako bi otvoreno pretio većinskoj Srbiji i najavio nasilan scenario za izbornu kampanju.
- Od danas kreće visoka temperatura, prženje tih izdinstanih raspadajućih ostataka ovoga režima i na kraju će biti flambiranje - izjavio je Bakić.
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