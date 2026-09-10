Politika

ZAPALIĆE SVE KOJI NEĆE DA GLASAJU ZA BLOKADERE: Jovo Bakić i N1 udarnički zastrašuju građane Srbije pred izbore

V.N.

10. 09. 2026. u 09:08

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GOSTUJUĆI na blokaderskoj N1, Jovo Bakić ponovo je poslao brutalne poruke zastrašivanja građanima Srbije koji ne žele da podrže blokadere.

ЗАПАЛИЋЕ СВЕ КОЈИ НЕЋЕ ДА ГЛАСАЈУ ЗА БЛОКАДЕРЕ: Јово Бакић и Н1 ударнички застрашују грађане Србије пред изборе

Foto: Printskrin/Jutjub/Lažomer

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu Skupštinu Srbije i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026.

Blokader Jovo Bakić, tim povodom, iskoristio je prostor na televiziji N1 kako bi otvoreno pretio većinskoj Srbiji i najavio nasilan scenario za izbornu kampanju.

- Od danas kreće visoka temperatura, prženje tih izdinstanih raspadajućih ostataka ovoga režima i na kraju će biti flambiranje - izjavio je Bakić. 

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