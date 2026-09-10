Najbogatija igračica sveta ušla u istoriju tenisa

I to sa 32. godine

Foto: Keito Newman/The Canadian Press via AP

Američka teniska zvezda Džesika Pegula napravila je podvig za anale tenisa! Pobedom nad sunarodnicom Emom Navaro rezultatom 3:6, 6:4, 6:3, plasirala se u polufinale US Opena u sredu i postala prva teniserka u "Open eri" koja je uspela da stigne do svoja prva četiri Grend slem polufinala tek nakon što je napunila 30 godina!

Iako je u februaru proslavila 32. rođendan, Pegula igra tenis života. U meču protiv Navaro pokazala je čelične nerve – uspela je da nadoknadi set zaostatka, a potom i brejk minusa u odlučujućem, trećem setu, izborivši svoje treće uzastopno polufinale u Njujorku. Kako je i na Australijan openu bila među četiri najbolje, Amerikanka je u poslednje dve godine kompletirala poker najvećih uspeha i ušla u istoriju.

Za plasman u veliko finale igraće protiv svoje stare dužnice, Arine Sabalenke, sa kojom se u Njujorku sastaje treću godinu zaredom i tražiće slatku osvetu za prethodne poraze.

Posle iscrpljujućeg maratona i teških uslova, Džesika je bila izuzetno emotivna na terenu:

– Bilo je izuzetno teško, fizički naporno i veoma sparno. Nisam servirala najbolje i iskreno, borila sam se sa mnogo demona tamo na terenu. Hvala vam svima što ste došli, čast je igrati pred ovakvom publikom, ne postoji ništa slično ovome – poručila je vidno iscrpljena, ali presrećna Amerikanka.

Iako se na terenu bori kao lavica za svaki poen i svaki dolar, Džesika Pegula nosi nezvaničnu titulu "najbogatije teniserke sveta". Razlog za to leži u njenoj porodici.

Naime, Džesika je ćerka američkog magnata Terija Pegule, čoveka koji je svoje carstvo izgradio u industriji nafte, gasa i nekretnina. Prema procenama čuvenog magazina Forbs, bogatstvo njenog oca procenjuje se na neverovatnih 7,7 milijardi dolara!

Pored energetskog biznisa, Teri Pegula je vlasnik moćne sportske imperije – u njegovom vlasništvu su NFL gigant Bafalo Bilsi, kao i NHL hokejaški tim Bafalo Sejbersi.

Uprkos basnoslovnom porodičnom bogatstvu, Džesika je oduvek želela da izgradi sopstveno ime. Sama je na turnirima zaradila milione, a u svetskom vrhu opstaje isključivo zahvaljujući fanatičnom radu, što je potvrdila i istorijskim rezultatom u Njujorku.