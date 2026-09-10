Politika

BRNABIĆ: Pretnje Jove Bakića nisu "kulinarske metafore" već direktno širenje mržnje i poziv na nasilje

В.Н.

10. 09. 2026. u 11:23

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ANA Brnabić oštro je reagovala na izjave Jove Bakića, ocenjujući da kvalifikovanje njegovih pretnji kao "kulinarskih metafora" od strane blokaderskih medija predstavlja zamenu teza.

БРНАБИЋ: Претње Јове Бакића нису кулинарске метафоре већ директно ширење мржње и позив на насиље

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Zanimljivo je, ali ne i iznenađujuće, da su za N1 pretnje Jove Bakića da će sve političke neistomišljenike pržiti i flambirati - "kulinarske metafore". Šta su onda pretnje da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati? Sportske metafore? A da će nas šišati? Frizerske metafore? Zamislite da je neko iskoristio ovakve metafore za njih - da li bi to bile metafore ili pretnje? Da li bi se oglašavala medijska udruženja da osude, ili bi pozdravila kreativnost? Da nazovemo stvari pravim imenom: Ovo je direktno širenje mržnje i netrpeljivosti u našem društvu, promovisanje podela, mržnje i poziv na nasilje pred izbore 25. oktobra - rekla je Brnabić.

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