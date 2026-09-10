BRNABIĆ: Pretnje Jove Bakića nisu "kulinarske metafore" već direktno širenje mržnje i poziv na nasilje

ANA Brnabić oštro je reagovala na izjave Jove Bakića, ocenjujući da kvalifikovanje njegovih pretnji kao "kulinarskih metafora" od strane blokaderskih medija predstavlja zamenu teza.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Zanimljivo je, ali ne i iznenađujuće, da su za N1 pretnje Jove Bakića da će sve političke neistomišljenike pržiti i flambirati - "kulinarske metafore". Šta su onda pretnje da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati? Sportske metafore? A da će nas šišati? Frizerske metafore? Zamislite da je neko iskoristio ovakve metafore za njih - da li bi to bile metafore ili pretnje? Da li bi se oglašavala medijska udruženja da osude, ili bi pozdravila kreativnost? Da nazovemo stvari pravim imenom: Ovo je direktno širenje mržnje i netrpeljivosti u našem društvu, promovisanje podela, mržnje i poziv na nasilje pred izbore 25. oktobra - rekla je Brnabić.

Zanimljivo je, ali ne i iznenađujuće, da su za @n1srbija pretnje Jove Bakića da će sve političke neistomišljenike pržiti i flambirati - "kulinarske metafore". Šta su onda pretnje da će nas juriti, da ćemo plivati, da će nas jahati? Sportske metafore? A da će nas šišati? Frizerske… https://t.co/QHr8Xe8M1P — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 10, 2026