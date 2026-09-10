Fudbal

UŽAS! Bivši fudbaler Partizana Ajazdin Nuhi pronađen mrtav

М.П.

10. 09. 2026. u 12:20

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УЖАС! Бивши фудбалер Партизана Ајаздин Нухи пронађен мртав

Foto arhiav VN

Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler koji je između ostalih klubova igrao i za Partizan, preminuo  je danas u 46. godini, piše "Telegraf"!

Nekadašnji motor na sredini terena i fudbaler koji je tokom bogate četrnaestogodišnje karijere branio boje nekih od najvećih klubova u regionu, Ajazdin Nuhi, ostavio je neizbrisiv trag na terenima SR Jugoslavije, a kasnije Srbije i Crne Gore.

Rođen 10. oktobra 1979. godine u Dragašu, Nuhi je fudbalsku javnost počeo da osvaja krajem devedesetih godina prošlog veka. Njegov profesionalni uspon započinje na Banovom brdu, gde je u dresu FK Čukarički zabeležio više od 50 nastupa i profilisao se kao neumoljiv, borben i taktički izuzetno pismen desni vezni igrač.

Sjajne partije u Čukaričkom nisu prošle nezapaženo kod večitih rivala. Leto 2001. godine donosi ključni transfer u njegovoj karijeri – Nuhi potpisuje za FK Partizan. Već u prvoj sezoni (2001/02), pod trenerskom palicom Ljubiše Tumbakovića, sa „crno-belima“ osvaja šampionsku titulu Prve lige SR Jugoslavije. Istovremeno, sjajne igre donose mu i poziv u mladu reprezentaciju (U21) SR Jugoslavije. 

Ipak, jaka konkurencija u Humskoj uvela ga je u seriju pozajmica. Tokom 2003. i 2004. godine zabeležio je inostranu epizodu u slavnoj poljskoj Legiji iz Varšave, a potom je nosio dres tadašnjeg Sartida iz Smedereva, gde je skupljao neophodne prvoligaške minute. 

Nakon Partizana, Nuhi pronalazi punu igračku zrelost. Prvo odlazi u ekipu Zete iz Golubovaca, gde za dve sezone beleži čak 60 nastupa i postiže impresivnih 11 golova za jednog veznog igrača. 

Njegov povratak u Beograd vezuje se za OFK Beograd, gde od 2006. do 2009. godine postaje apsolutni oslonac tima na Karaburmi. U plavo-belom dresu odigrao je 70 mečeva, komandujući sredinom terena u vreme kada je klub igrao prepoznatljiv i atraktivan fudbal. 

Nakon Karaburme, fudbalski put ga ponovo vodi na crnogorsko primorje, u ekipu Mogrena iz Budve. Sa Budvanima u sezoni 2010/11. ponavlja uspeh iz Partizana i podiže pehar šampiona Crne Gore, potvrđujući da gde god igra – donosi pobednički mentalitet. 

U poznim igračkim godinama, Nuhi je pomogao domaćim klubovima u borbama za bodove. Usledile su kraće epizode u kruševačkom Napretku, BSK Borči, da bi tačku na profesionalno igranje fudbala zvanično stavio 2014. godine u dresu lazarevačke Kolubare. 

Od tada je bio malo prisutan u medijima do danas kada je stigla ova užasna informacija. 
 

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