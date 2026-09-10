Svet

PEKING PORUČUJE: Kina spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo

В. Н.

10. 09. 2026. u 12:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KINA je spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo i obezbedi njihov kvalitetniji i brži razvoj, izjavio je kineski kopredsedavajući Rusko-kineskog komiteta prijateljstva, mira i razvoja i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Li Hundžun.

ПЕКИНГ ПОРУЧУЈЕ: Кина спремна да односе са Русијом подигне на нови ниво

Foto: Chen Zhonghao/Xinhua via AP

- Kina je, rukovodeći se važnim dogovorima lidera dve zemlje, spremna da kontinuirano podiže odnose sa Rusijom na novi nivo, obezbeđujući bolji kvalitet, brži razvoj i veća dostignuća - rekao je Li na Rusko-kineskom forumu preduzetnika.

Prema njegovim rečima, odnosi Kine i Rusije poslednjih godina održavaju visok nivo razvoja pod strateškim rukovodstvom kineskog predsednika Si Đinpinga.

- Političko međusobno poverenje neprekidno se produbljuje, praktična saradnja stalno napreduje, razmena se proširuje, a prijateljska saradnja dve zemlje donosi korist - rekao je Li.

On je ocenio da 2026. godina ima istorijski značaj za odnose Moskve i Pekinga, pošto se obeležava 30 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva dve zemlje. Lideri Rusije i Kine su se, kako je dodao, ove godine dva puta sastali na multilateralnim skupovima.
Sedmi Rusko-kineski forum preduzetnika održava se 10. i 11. septembra u Nacionalnom centru „Rusija“.

(Sputnjik)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba

ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba