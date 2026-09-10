PEKING PORUČUJE: Kina spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo

KINA je spremna da odnose sa Rusijom podigne na novi nivo i obezbedi njihov kvalitetniji i brži razvoj, izjavio je kineski kopredsedavajući Rusko-kineskog komiteta prijateljstva, mira i razvoja i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Li Hundžun.

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- Kina je, rukovodeći se važnim dogovorima lidera dve zemlje, spremna da kontinuirano podiže odnose sa Rusijom na novi nivo, obezbeđujući bolji kvalitet, brži razvoj i veća dostignuća - rekao je Li na Rusko-kineskom forumu preduzetnika.

Prema njegovim rečima, odnosi Kine i Rusije poslednjih godina održavaju visok nivo razvoja pod strateškim rukovodstvom kineskog predsednika Si Đinpinga.

- Političko međusobno poverenje neprekidno se produbljuje, praktična saradnja stalno napreduje, razmena se proširuje, a prijateljska saradnja dve zemlje donosi korist - rekao je Li.

On je ocenio da 2026. godina ima istorijski značaj za odnose Moskve i Pekinga, pošto se obeležava 30 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva dve zemlje. Lideri Rusije i Kine su se, kako je dodao, ove godine dva puta sastali na multilateralnim skupovima.

Sedmi Rusko-kineski forum preduzetnika održava se 10. i 11. septembra u Nacionalnom centru „Rusija“.

(Sputnjik)