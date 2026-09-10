GOLEDA U MINHENU ZAGARANTOVANA: Norvežani su i u kvalifikacijama pokazali slabosti u odbrani

Bajern Minhen je dobio protivnika po meri za goleadu na startu Lige šampiona

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

BodE/Glimt u Minhen stiže kao tim koji ume da iznenadi, ali i da primi veliki broj golova na gostovanjima. Bavarci su u poslednje vreme u strahovitoj golgeterskoj formi i sve ukazuje na to da bi norveški šampion mogao skupo da plati dolazak na „Alijanc arenu“.

Glimt je prošle sezone bio jedno od najvećih iznenađenja Lige šampiona. Norvežani su u ligaškoj fazi savladali Atletiko Madrid i Mančester Siti, a potom su u plej-ofu eliminisali i Inter. Ipak, na kraju su doživeli ubedljiv poraz od Sportinga u Lisabonu rezultatom 5:0 i ispali ukupnim rezultatom 5:3.

Bajern je na poslednja tri meča dva puta postigao najmanje četiri gola, a na svom terenu je to uspevao u sedam od poslednjih devet takmičarskih utakmica. Kompanijeva ekipa je prošle sezone u četiri domaća meča ligaške faze Lige šampiona postigla ukupno 12 golova.

Glimt je, s druge strane, na četiri gostovanja u ligaškoj fazi prošle sezone primio osam golova, a potom još pet od Sportinga. Norvežani su i u kvalifikacijama pokazali slabosti u odbrani, pošto su od Sen Žiloe primili tri gola.

Ipak, gosti su prošle sezone postigli gol na svakom gostovanju u glavnoj fazi Lige šampiona sve dok nisu naleteli na Sporting, a uspeli su da slave i na terenima Atletika i Intera. Zato ni njihov pogodak u Minhenu ne bi bio iznenađenje, što dodatno otvara prostor za pravu goleadu.

Zbog snage Bajernovog napada i problema koje Glimt ima u defanzivi, pobeda domaćina uz najmanje pet golova na utakmici deluje kao veoma zanimljiva opcija. Rezultat 5:1 takođe ima osnova, jer Bavarci imaju kvalitet da sami postignu veliki broj golova.

Hari Kejn je za svoje standarde nešto sporije započeo sezonu, sa dva gola na četiri utakmice, ali bi protiv Glimta mogao da popravi učinak. Prošle sezone je postigao 14 golova na 13 mečeva u Ligi šampiona, dok je u evropskim takmičenjima ukupno stigao do 78 golova na 113 utakmica za Totenhem i Bajern.

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