KLIZIŠTE ZATRPALO VOZILA NA FUDŽIJU: Spasena dvojica planinara

TRI vozila su delimično zatrpana u klizištu u sredu, kada su snažni udari vetra i bujične kiše pogodili najpopularniju planinarsku destinaciju u Japanu.

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Službenik za održavanje puteva u regionalnoj vladi Šizuoke izjavio je da u incidentu koji se dogodio kod jedne od četiri glavne pristupne kapije na vulkan visok 3.776 metara niko nije povređen.

Takođe, policija u Šizuoki saopštila je danas da je dobila poziv za spasavanje dvojice planinara.

Muškarac starosti između 30 i 40 godina pronađen je u nesvesnom stanju blizu vrha, dok je stariji muškarac (60) pao istog dana na stazi, navode policijski službenici bez detalja o njihovom zdravstvenom stanju.

Planina Fudži godišnje primi više od 200.000 posetioca tokom zvanične sezone koja traje od jula do septembra.

Lokalna policija navodi da svake godine spasi na desetine ljudi, kao i da je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva.

Zajednice koje okružuju ovu turističku atrakciju pooštrile su mere kako bi ublažile posledice izazvane masovnim talasom dolaska turista i sprečile loše opremljene planinare da krenu ka vrhu.

Uvedena je obaveza za posetioce da prespavaju makar jednu noć u nekoj od koliba duž staze.

U utorak su stotine sportista, učesnika Azijskih igara u Japanu, nakratko evakuisane iz smeštaja nakon što su rekordne padavine pogodile grad domaćin Nagoju.

(Peninsula)