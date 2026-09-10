TUŽILAŠTVO IMA 28 SATI SNIMAKA: Tači šapatom delio uputstva kako da se lažiraju svedočenja – „Ili se vrati kao junak, ili ti je to kraj!”

SPECIJALIZOVANI tužilac Džošua Hafets izjavio je danas da postoji 28 sati snimaka na kojima se čuje kako Hašim Tači tokom poseta saoptuženima u predmetu za ometanje pravde daje uputstva koja oni treba da prenesu svedocima, a koja se odnose na to kako oni treba da sevdoče.

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Hafets je, u završnoj reči tužilaštva u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika tzv. OVK optuženih za ometanje pravde, rekao da su ti snimci pogubni po Tačija i ostale optužene.

- Poguban je zato što u tim posetama Tači običnim glasom govori o svakodnevnim temama, a onda tiho govori i šapatom daje detaljna uputstva svojim posetiocima, koja oni treba da prenesu svedocima. On je to radio tokom više meseci i ta uputstva su imala jasan obrazac i jasno su se ticala optužbi iz predmeta u predmetu broj 6 - istakao je tužilac.

Naveo je da se Tači tokom četiri meseca služio pritvorskim posetama kako bi ometao postupak koji se vodi protiv njega za ratne zločine, preko svojih saoptuženih. Tači je, prema rečima Hafetsa, davao jasna uputstva, da kada je reč o zlostavlajnju koje su vršili pripadnici tzv. OVK, svedoci moraju da poreknu da je Tači na bilo koji način bio upleten u to.

U sudnici su pušteni i audio snimci razgovora između Tačija i ostalih optuženih u pritvorskom objektu. Prethodno je specijalizovani tužilac Kimberli Vest rekla da je Tači u više navrata instruisao druge optužene u ovom predmetu šta svedoci treba da kažu kako bi se maksimalno umanjila ili eliminisala njegova krivica, kao i kako bi se negiralo da je tzv. OVK bila organizovano telo koje je imalo glavni štab i da je Tači bio jedan od komandanata.

Vest je naglasila da je Tači drugim optuženima dao uputstva da svedoci treba pred sudom da za svoje prethodne izjave kažu da su pogrešno prevedene, da je bio lapsus, da je reč samo o glasinama ili da su bili umorni. Pored toga, Vest je citirala reči koje je Tači rekao optuženom Fazljijuu da prenese svedoku "Pošto već dolaziš ovde, postaraj se da se vratiš kao junak, a ne da se vratiš sramotno, a ako ne znaš kako to da rešiš, to što dolaziš ovde će biti tvoj kraj, nema svrhe da se vraćaš".

Fazljiju je, sa druge strane, prema rečima Vest, rekao da će stvari biti "dobro obavljene". U ovom predmetu optuženi su Hašim Tači i još četvorica bivših pripadnika tzv. OVK - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, zajedno sa još trojicom bivših vođa tzv. OVK.

Izricanje presude u tom predmetu zakazano je za 16. septembar, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

(Tanjug)