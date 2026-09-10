VUČIĆ SE OGLASIO DIREKTNO IZ PARIZA: Predsednik poručio samo jedno!
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu
Tim povodom, predsednik se oglasio putem zvaničnog Instagram naloga:
"U Parizu danas razgovaramo o budućnosti svemirskog sektora koji postaje sve važniji za ekonomiju, bezbednost, tehnološki razvoj i ukupnu konkurentnost država. Promene kojima danas svedočimo u značajnoj meri odrediće odnose snaga i pravce razvoja u decenijama pred nama.
Ovaj samit je važan za Srbiju jer želimo da učimo od najboljih, razgovaramo sa vodećim svetskim kompanijama i vidimo šta možemo zajedno da uradimo. To su teme kojima u prošlosti nismo posvećivali dovoljno pažnje, a danas imaju sve veći značaj za poljoprivredu, praćenje klimatskih promena, odbrambenu industriju i zaštitu od elementarnih nepogoda", poručio je Vučić.
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