MODERNIZACIJA PRIORITET KOMUNALNOG SEKTORA: Od pametnih tehnologija do novih energetskih rešenja

TRADICIONALNI skup predstavnika komunalnih delatnosti „Dan komunalaca 2026“ otvoren je danas u hali „Playground“ Beogradskog sajma, a učesnici su poručili da modernizacija više nije izbor, već neophodnost za budućnost komunalnog sektora, koji u narednom periodu očekuje uvođenje novih tehnologija, energetskih rešenja i sistemsku digitalnu transformaciju, uz podršku Privredne komore Srbije (PKS).

Foto: Ivana Vukotić

Skup koji je organizovalo Udruženje za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije predstavlja centralno okupljanje predstavnika javnih komunalnih preduzeća, prateće privrede, lokalnih samouprava, nacionalnih i regionalnih partnerskih organizacija, kao i domaćih i međunarodnih stručnjaka i donosilaca odluka iz ove privredne grane

Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS, istakao je da Komora radi na strateškoj modernizaciji celog sektora kroz tri procesa - digitizaciju, odnosno pretvaranja fizičkih, analognih podataka u digitalni format, digitalizaciju i sistemsku integraciju.

Foto: Ivana Vukotić

- Beogradske elektrane, kao i Parking servis, već dugo uvode inovativna rešenja, a pokušaćemo da ta rešenja uvedemo u oblasti vodovoda i oblasti komunalnog otpada - rekao je Joknić.

On je dodao da se zbog celog procesa modernizacije može očekivati da će komunalni sektor potraživati značajan broj novih stručnih kadrova

Vanja Vukić, direktor JKP „Beogradske elektrane“, najavio je da se uskoro očekuje puštanje u probni rad nove toplane na lokaciji Ekspo, koja će pružati uslugu hlađenja, odnosno proizvoditi rashladnu i toplotnu energiju za grejanje hala i stanova, protočnu toplu vodu za stanove i električnu energiju.

- Ovo je prvi put od osnivanja Beogradskih elektrana da uvodimo novu uslugu. Tehnologija koju ćemo primeniti je jedna od najboljih u svetu, a u projektovanju su učestvovali naši ljudi - rekao je Vukić

Foto: Ivana Vukotić

Beogradske elektrane će, kako je istakao, zajedno sa Rudarsko-geološkim fakultetom uskoro započeti i istraživanje geotermalnih izvora u Beogradu. Naveo je da su dosadašnja istraživanja pokazala da na određenim područjima u Beogradu postoji geotermalna energija.

- Kada je potvrdimo, krenućemo u eksploatacionu bušotinu i pokušati da eksploatišemo baš kao što rade neki gradovi u Evropi. Razmišljamo i o akumulatorima toplotne energije kako bismo skladištili toplotnu energiju i koristili je kada za to bude potrebe - rekao je on.

Sebastijan Zupanc, direktor Komore komunalne privrede Slovenije, naglasio je značaj regionalne saradnje i razmene iskustava, jer se, kako kaže, kroz transfer znanja mogu savladati izazovi sa kojima se danas suočava komunalni sektor širom sveta, pa tako i u regionu.

Tokom skupa održani su paneli posvećeni različitim aspektima modernizacije i razvoja komunalnih delatnosti, među kojima su „Komunalna evolucija: Smart tehnologije za gradove po meri čoveka“, „Zeleni restart: Kako grejati gradove bez zagađenja vazduha?“, „Između socijalne cene i održivog razvoja“, „Region bez otpada: Od crnih tačaka do zelene ekonomije“, „Stomak i duša grada: Tradicija, modernizacija i nova uloga pijaca“ i „Voda ne poznaje granice: Zajednička odbrana ’plavog zlata’“.