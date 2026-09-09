BRNABIĆ: Što više javnih obraćanja Bodiroge i Milivojevića i tzv. Studentska lista je nepobediva!
PREDSEDNICA Narodne skupštine u tehničkom mandatu, Ana Brnabić, reagovala je na objavu poslanika Srđana Milivojevića na društvenoj mreži Iks, u kojoj je Milivojević optužio predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, da je "slagao" da će danom raspisivanja izbora podneti ostavku i u kampanju ići kao "običan građanin".
Brnabić je uz svoju objavu podelila i video-snimak u kojem Vučić govori o svojim obavezama do izbora 25. oktobra, navodeći da će imati brojne državne obaveze, obilaske građana, kao i govor u Njujorku u Ujedinjenim nacijama.
- Gospodine Milivojeviću, kad lažete, a lažete i pričate/pišete besmislice stalno, makar pokušajte s nečim što je teže za demantovati od toga da je predsednik @avucic najavio da će podneti ostavku na dan raspisivanja izbora - napisala je Brnabić.
Ona je navela da je Vučić, kako je ocenila, "ponovo pokazao da mu je država na prvom mestu", jer je državne obaveze stavio ispred kampanje.
- Takođe vam je, što bi klinci rekli, dao fore, jer će u kampanji učestvovati samo u poslednjih dvadesetak dana. To je za vašu tzv. Studentsku listu – bez studenata i sa nosiocem koji pored fakulteta nije ni prošao – značajna prednost - navela je Brnabić.
Na kraju je poručila Milivojeviću da tu prednost ne "troši" na, kako je napisala, laži.
- Ne trošite je lažima. Što više javnih obraćanja Bodiroge i Vas i – nepobedivi ste! - zaključila je ironično Brnabić.
Milivojević je prethodno na Iksu napisao da je Vučić "najveći lažov, prevarant i manipulator na političkoj sceni Srbije" i optužio ga da je ponovo slagao da će danom raspisivanja izbora podneti ostavku na mesto predsednika Srbije i u kampanju ići kao "običan građanin".
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