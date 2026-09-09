Politika

"VLAST U PRIŠTINI DANAS JE NEGIRALA POSTOJANJE SRPSKOG NARODA NA KiM" Petković: Hoće li EU konačno da reaguje?

В.Н.

09. 09. 2026. u 14:09

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DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, Petar Petković, reagovao je na teror Kurtijeve politike nad srpskim narodom na KiM.

ВЛАСТ У ПРИШТИНИ ДАНАС ЈЕ НЕГИРАЛА ПОСТОЈАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА НА КиМ Петковић: Хоће ли ЕУ коначно да реагује?

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC/ nr

- Vlast u Prištini na čelu sa Kurtijem, danas je javno negirala postojanje srpskog naroda na KiM.

Svaki pokušaj negiranja naroda, je zločin svoje vrste, pogotovo kada takva poruka dolazi od najviših prištinskih predstavnika.

Sve što srpski narod trpi — progon, hapšenja, rušenje srpskih kuća, pritisci na srpski jezik i zabrana srpskih simbola — deo je politike Prištine koja otvoreno govori da srpski narod ne postoji.

Današnje scene  u prištinskoj skupštini, gde se predstavnicima Srpske liste uskraćuje pravo na obraćanje i preti tzv. tužilaštvom samo zato što ponosno ističu pripadnost srpskom narodu, jesu čista rasna segregacija Srba i aparthejd, sa ciljem da se čitav jedan narod svede na nivo „zajednice“.

Hoće li EU konačno da reaguje? - rekao je Petković.

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