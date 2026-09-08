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Srpske odbojkašice novčano nagrađene za osvajanje bronzane medalje

Танјуг

08. 09. 2026. u 21:04

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Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici rešenja o dodeli novčanih nagrada ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije za osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu održanom od 21. avgusta do 6. septembra, saopštila je pres služba Vlade Srbije.

Српске одбојкашице новчано награђене за освајање бронзане медаље

Berk Yoleri / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve članice reprezentacije i njihov trener dobili su novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Donošenje ovog rešenja je od važnog interesa za razvoj i afirmaciju sporta, za što bolju motivaciju i pripremu sportista za postizanje još boljih rezultata koji će doprineti afirmaciji naše države, pa je time od velikor značaja i interesa za Republiku Srbiju, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, devojke su do bronze na Evropskom prvenstvu došle pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto i tako nastavile našu bogatu tradiciju osvajanja medalja na velikim takmičenjima.

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