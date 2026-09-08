Srpske odbojkašice novčano nagrađene za osvajanje bronzane medalje

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici rešenja o dodeli novčanih nagrada ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije za osvojenu bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu održanom od 21. avgusta do 6. septembra, saopštila je pres služba Vlade Srbije.

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Sve članice reprezentacije i njihov trener dobili su novčanu nagradu u visini od po 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Donošenje ovog rešenja je od važnog interesa za razvoj i afirmaciju sporta, za što bolju motivaciju i pripremu sportista za postizanje još boljih rezultata koji će doprineti afirmaciji naše države, pa je time od velikor značaja i interesa za Republiku Srbiju, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, devojke su do bronze na Evropskom prvenstvu došle pobedom nad Poljskom u borbi za treće mesto i tako nastavile našu bogatu tradiciju osvajanja medalja na velikim takmičenjima.