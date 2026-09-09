Zvezda radi punom parom: Rijera dovodi novog ofanzivca
FUDBALSKI klub Crvena zvezda naporno radi na pojačanjima u smiraj prelaznog roka.
Dres crveno-belih mogao bi uskoro da zaduži izraelski reprezentativac Gaj Maman (17).
Mladi krilni napadač, rođen 2009. godine, trenutno je bez kluba nakon što je raskinuo saradnju sa Makabijem iz Tel Aviva.
O selidbi u Beograd piše izraelski portal "One", navode da srpski šampion želi da iskoristi nastalu situaciju i osigura potpis fudbalskog bisera.
Maman će biti na probi i imaće priliku da se dokaže od 9. do 20. novembra boravi na probnom radu u taboru crveno-belih.
Ukoliko tokom ovog perioda zadovolji kriterijume stručnog štaba i rukovodstva Zvezde, uslediće i zvaničan ugovor, koji će zbog pravnih propisa i njegove starosne dobi moći formalno da bude potpisan u januaru 2027. godine, kada postane punoletan.
Inače, Maman iza sebe ima odličnu sezonu u mlađim selekcijama Makabija, gde se 13 puta upisao u listu strelaca.
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