Bio je viđen na Marakani: Nesuđeno pojačanje Zvezde predstavljeno u ovom klubu!

Potvrđen transfer iskusnog veziste.

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Nedavno se ime Jaspera Karlsona vezivalo za Crvenu zvezdu, ali od tog transfera nije bilo ništa.

Na Marakani su odustali od Šveđanina, a trener Albert Rijera odlučio je na koje igrače računa u Ligi konferencije.

U međuvremenu krilni napadač pronašao je novi klub, njegov potpis želeo je i turski Samsun, ali će Karlson do kraja sezone igrati u švajcarskom Servetu kao pozajmljeni fudbaler Bolonje.

🇨🇭 El @ServetteFC obtiene la cesión del extremo sueco Jesper Karlsson (28 | #Bologna) por una temporada. pic.twitter.com/Fi9K5F9DLS — Mercatosphera (@mercatosphera) September 9, 2026

Šveđanin je u Seriju A stigao iz AZ Alkmara tokom leta 2023. godine u transferu vrednom 11.150.000 evra, ali nije uspeo da se nametne i ispuni očekivanja. Za klub sa "Dal Are" je odigrao 15 utakmica i samo jednom bio strelac, dok je u prethodne tri sezone slat na pozajmice u Leće, škotski Aberdin i Utreht.

Prošao je mlađe kategorije selekcije "tri krune", a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i u 15 mečeva dao pet golova.

Nije se snašao u Bolonji, pa će u Švajcarskoj pokušati da "oživi" karijeru.

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