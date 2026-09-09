Bio je viđen na Marakani: Nesuđeno pojačanje Zvezde predstavljeno u ovom klubu!
Potvrđen transfer iskusnog veziste.
Nedavno se ime Jaspera Karlsona vezivalo za Crvenu zvezdu, ali od tog transfera nije bilo ništa.
Na Marakani su odustali od Šveđanina, a trener Albert Rijera odlučio je na koje igrače računa u Ligi konferencije.
U međuvremenu krilni napadač pronašao je novi klub, njegov potpis želeo je i turski Samsun, ali će Karlson do kraja sezone igrati u švajcarskom Servetu kao pozajmljeni fudbaler Bolonje.
Šveđanin je u Seriju A stigao iz AZ Alkmara tokom leta 2023. godine u transferu vrednom 11.150.000 evra, ali nije uspeo da se nametne i ispuni očekivanja. Za klub sa "Dal Are" je odigrao 15 utakmica i samo jednom bio strelac, dok je u prethodne tri sezone slat na pozajmice u Leće, škotski Aberdin i Utreht.
Prošao je mlađe kategorije selekcije "tri krune", a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i u 15 mečeva dao pet golova.
Nije se snašao u Bolonji, pa će u Švajcarskoj pokušati da "oživi" karijeru.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Senzacija u Njujorku! Karlos Alkaraz izbačen sa US opena
09. 09. 2026. u 09:29
Majstorija za TV špice: Superliga izabrala gol meseca! Evo ko ga je postigao! (VIDEO)
09. 09. 2026. u 14:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)