Fudbal

Bio je viđen na Marakani: Nesuđeno pojačanje Zvezde predstavljeno u ovom klubu!

Новости онлине/С.С.

09. 09. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Potvrđen transfer iskusnog veziste.

Био је виђен на Маракани: Несуђено појачање Звезде представљено у овом клубу!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nedavno se ime Jaspera Karlsona vezivalo za Crvenu zvezdu, ali od tog transfera nije bilo ništa.

Na Marakani su odustali od Šveđanina, a trener Albert Rijera odlučio je na koje igrače računa u Ligi konferencije. 

U međuvremenu krilni napadač pronašao je novi klub, njegov potpis želeo je i turski Samsun, ali će Karlson do kraja sezone igrati u švajcarskom Servetu kao pozajmljeni fudbaler Bolonje.

Šveđanin je u Seriju A stigao iz AZ Alkmara tokom leta 2023. godine u transferu vrednom 11.150.000 evra, ali nije uspeo da se nametne i ispuni očekivanja. Za klub sa "Dal Are" je odigrao 15 utakmica i samo jednom bio strelac, dok je u prethodne tri sezone slat na pozajmice u Leće, škotski Aberdin i Utreht.

Prošao je mlađe kategorije selekcije "tri krune", a za seniorsku reprezentaciju je debitovao 2020. godine i u 15 mečeva dao pet golova.

Nije se snašao u Bolonji, pa će u Švajcarskoj pokušati da "oživi" karijeru.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!