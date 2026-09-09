RANI RADOVI BLOKADERKE FRIC: Srbija to ne zaboravlja, prva je javno priznala veliku blokadersku laž

BLOKADERSKA profesorka Sanja Fric jedna je od osnivačica blokaderskog pokreta. Ona je i potpisanik grupe građana "Studentska lista-studenti pobeđuju".

Foto: Printskrin

Fric, redovna gošća blokaderskih medija, postala je, da podsetimo, široj javnosti poznata kada se saznalo da zarađuje od projekata sa državom, dok istu tu državu najstrašnije pljuje.

Da podsetimo, narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić ranije je saopštio da "blokaderski profesor sa Građevinskog fakulteta i bivši član Državne revizione komisije Sanja Fric nastavlja da vredno radi na projektima predsednika Aleksandra Vučića u Srbiji".

- Pošto je javnost otkrila da Sanja Fric projektuje brzu saobraćajnicu Karađorđe kao i da projektovala u skoro svim infrastrukturnim projektima predsednika Vučića uključujući i Beograd na vodi sada saznajem da gospođa Fric vredno radi na projektovanju brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar. Da podsetim, Sanja Fric sa Građevinskog fakulteta je u vreme kada je bila najglasnija da se blokira rad kako njenog, Građevinskog fakulteta, tako i ostalih fakulteta u Srbiji zbog čega su profesori ostali bez plata vredno radila za državu projektujući brzu saobraćajnicu Vožd Karađorđe naplaćujući uredno svoje usluge. Ne kažem da gospođa Fric nije zaradila honorar koji je zaradila od države projektujući Vožd Karađorđe ali da nije malo licemerno da naplaćuje honorare od države dok njene kolege ne primaju platu? - napisao je između ostalog Mrdić tada.

Ali šta je još zanimljivo da znamo o njoj. Njene rane radove...

Sanja Fric je poznata blokaderka, ali je medijski analitičar Uroš Piper pronašao njene "rane radove". I to iz 2024. kada se lično zahvaljivala Zoranu Drobnjaku i "Putevima Srbije".

Inače, upravo je Fric blokaderka koja je priznala da korupcija nije srušila nadstrešnicu.

"Kriva su nevidljiva oštećenja unutar zatega!" rekla je ona kada su blokaderi uveliko vrteli tu laž.

U emisiji na jednom od lažljivih medija na pitanje o nadstrešnici rekla je:

Takva konstrukcija je specifična i to javnost treba da zna. Oštećenja koja su postojala unutar tih zatega nije moguće videti golim okom. Znači, to bi podrazumevalo destruktivne metode pregleda te konstrukcije. Znači, da se spusti ta nadstrešnica, pa da se razbiju betonske obloge, da se pogleda kakvo je stanje."

Time je faktički priznala da je ceo blokaderski narativ o korupciji od samog početka bio laž sa namerom da se izazove nestabilnost u Srbiji i obojena revolucija.

(alo.rs)