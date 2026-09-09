SAMI SEBE RUŠE! Opozicija zaratila pred izbore (VIDEO)
Obećavaju jedinstvo, a međusobno se vetiraju, dele i napuštaju.
Studentska lista zaratila je oko Vladana Đokića, Aleksićev pokret ostao je bez funkcionera, dok se desnica podelila u više kolona.
Dok se opozicija bori za liste i fotelje, Aleksandar Vučić nastavlja da jača međunarodna prijateljstva i gradi Srbiju.
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