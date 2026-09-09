Politika

SAMI SEBE RUŠE! Opozicija zaratila pred izbore (VIDEO)

В.Н.

09. 09. 2026. u 14:22

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Obećavaju jedinstvo, a međusobno se vetiraju, dele i napuštaju.

САМИ СЕБЕ РУШЕ! Опозиција заратила пред изборе (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin

 Studentska lista zaratila je oko Vladana Đokića, Aleksićev pokret ostao je bez funkcionera, dok se desnica podelila u više kolona.

Dok se opozicija bori za liste i fotelje, Aleksandar Vučić nastavlja da jača međunarodna prijateljstva i gradi Srbiju.

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